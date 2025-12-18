Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί ζώων στα κατεχόμενα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού

Την έναρξη εμβολιασμών σε ζώα που επηρεάζονται με στόχο την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα ανακοίνωσε ο «υπουργός γεωργίας», Χουσεΐν Τσαβούς, επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «υπουργείου», συστάθηκαν 30 συνεργεία τα οποία ξεκίνησαν ήδη τις επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες. Όπως αναφέρεται, η νόσος εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο και, μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων τη Δευτέρα, κινήθηκαν οι διαδικασίες για την προμήθεια των εμβολίων.

Ο κ. Τσαβούς δήλωσε ότι τα απαραίτητα σκευάσματα εξασφαλίστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Παράλληλα με τη χορήγηση των εμβολίων, τα συνεργεία παρέχουν οδηγίες στους κτηνοτρόφους σχετικά με τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων και την τήρηση κανόνων υγιεινής και απολύμανσης.

Χαρακτηρίζοντας την ασθένεια ως απειλή για την κτηνοτροφία, ο Τσαβούς κάλεσε τους παραγωγούς να συνεργαστούν με τα αρμόδια συνεργεία. Τέλος, εξέφρασε ευχαριστίες προς την Τουρκία, και συγκεκριμένα προς το τουρκικό Υπουργείο Γεωργίας και την τουρκική «πρεσβεία» στα κατεχόμενα, για τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ