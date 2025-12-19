Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Προληπτική απολύμανση σε Πέργαμο και Στροβίλια λόγω ύποπτων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ), «έχει θέσει σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα στα επίσημα σημεία διέλευσης στον Πέργαμο και στα Στροβίλια, μετά από αναφορές για ύποπτα κρούσματα αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα».

Προληπτικά μέτρα απολύμανσης στα σημεία διέλευσης Περγάμους και Στροβιλιών λόγω αναφορών για ύποπτα κρούσματα αφθώδους πυρετού στα κατεχόμενα, λαμβάνουν οι Βρετανικές Βάσεις.

Κατόπιν αιτήματος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνεται στην ανακοίνωση, η Διοίκηση των ΒΒ εγκατέστησε εγκαταστάσεις απολύμανσης και ανέστειλε τη διέλευση όλων των προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Τα μέτρα αυτά, τονίζεται, αποσκοπούν στη μείωση οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου και καταδεικνύουν τη δέσμευση της Διοίκησης ΒΒ να στηρίζει τους συνεργάτες της όπου αυτό είναι δυνατό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «παρότι η ασθένεια δεν έχει επιβεβαιωθεί, τα μέτρα θεωρούνται προληπτικά, με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων και της ευρύτερης κοινωνίας, σύμφωνα με τον Mark Hartley, Επικεφαλή του Τμήματος Τελωνείων και Μετανάστευσης στις Περιοχές των ΒΒ».

Ο ίδιος δήλωσε, προστίθεται, πως λαμβάνουν άμεσα και υπεύθυνα μέτρα. «Σε στενή συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να στηρίξουμε τους συνεργάτες μας και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων, διατηρώντας παράλληλα την ομαλή λειτουργία των σημείων διέλευσης», σημείωσε.

ΚΥΠΕ

