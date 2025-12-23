Κίνδυνος πυρκαγιάς από υπολείμματα ανακύκλωσης - Το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού αρνήθηκε τις παραλαβές

Εδώ και περίπου δύο μήνες το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού δεν παραλαμβάνει τα υπολείμματα ανακύκλωσης που συλλέγει η Green Dot από τις οικίες και καταλήγουν στη νέα της μονάδα στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα διάθεσης αυτών των υλικών, τα οποία υπολογί...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!