Η Πολιτεία «έκοψε» με σκάλα πεζοδρόμιο - Παρανομία με «βούλα» κράτους στη λεωφόρο Νίκης (φωτος)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σολομώντεια λύση που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους πεζούς έδωσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά από δεκαετίες δικαστικών διαμαχών με ιδιοκτήτες ακινήτου που επηρεάζεται από το έργο διαπλάτυνσης της λεωφόρου Νίκης στη Λευκωσία

Σιδερένια σκάλα σε πεζοδρόμιο στη λεωφόρο Νίκης τοποθέτησε το Τμήμα Δημοσίων Έργων, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για το πλάτος και την προσβασιμότητα των πεζών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο σολομώντεια λύση στο χρονίζον πρόβλημα που δημιούργησε η διαφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών επηρεαζόμενης κατοικίας και κράτους, σχετικά με τις απαλλοτριώσεις που έγιναν ώστε να επιτευχθεί η διαπλάτυνση του δρόμου. Αδιανόητο «Είναι αδιανόητο η Πολιτεία να επιτρέπει την κατασκευή σκάλας, η οποία ακυρώνει το πεζοδρόμιο που έχει κατασκευαστεί», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), Δημήτρης Λαμπριανίδης. Ανέφερε δε ότι η Οργάνωση μέχρι στιγμής έχει δεχθεί δύο παράπονα από άτομα με ...

ΛΕΥΚΩΣΙΑοδικά έργα

