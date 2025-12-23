Σε εξέλιξη το έργο αποκατάστασης του Πεδιαίου - Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 200 μέτρα πεζόδρομου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο πλαίσιο του έργου Αποκατάστασης του Ποταμού Πεδιαίου / Kanlıdere, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη Νοεμβρίου 2025 και, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί περίπου 200 μέτρα νέου πεζόδρομου, αποτελώντας τα πρώτα ορατά αποτελέσματα του έργου και βελτιώνοντας την πρόσβαση κατά μήκος του ποτάμιου διαδρόμου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στον χώρο για την αξιολόγηση της προόδου και τον καθορισμό των επόμενων φάσεων των εργασιών.

Διακηρυγμένος στόχος του έργου είναι η προώθηση της βιώσιμης αστικής ζωής και η δημιουργία προσβάσιμων δημόσιων χώρων, με έμφαση στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα και υλοποιείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Δείτε φωτογραφίες από την επιτόπια επίσκεψη στις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στα κατεχόμενα: