Σχέδιο Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Έντυπου Τύπου (Εφημερίδων)

Την έναρξη Σχεδίου Καταβολής Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Έντυπου Τύπου (Εφημερίδων) (εφεξής «Σχέδιο») για έτος 2025, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι η υποστήριξη και διατήρηση της πολυφωνίας, ειδικότερα των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, η προστασία του πλουραλισμού απόψεων, η ελευθερία της έκφρασης, η δημοκρατία και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας της πληροφόρησης.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι:

Α. Εφημερίδες που:

•Κυκλοφορούν παγκύπρια σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση.

•Έχουν εγγραφεί στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

•Εργοδοτούν σε μόνιμη βάση τουλάχιστον 5 προσοντούχους δημοσιογράφους:

oστους οποίους καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό, και

o που είναι μέλη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου ή κατέχουν δημοσιογραφική ταυτότητα που εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

• Το περιεχόμενο τους καλύπτει πρωτογενή αρθρογραφία.

•Το περιεχόμενο τους αφορά ειδησεογραφία γενικού ενδιαφέροντος.

•Είναι παγκύπριας κυκλοφορίας και διανέμονται και στην ύπαιθρο.

•Έχουν επενδύσει και στη διαδικτυακή επέκταση των υπηρεσιών τους.

•Διατίθενται προς πώληση σε όλα τα σημεία παγκύπρια και διανέμονται και σε όλα τα σημεία διανομής στις περιοχές της υπαίθρου.

•Βρίσκονται σε κυκλοφορία τουλάχιστον τα τελευταία τρία (3) χρόνια.

Β. Πρακτορεία διανομής τύπου σε παγκύπρια βάση στην επαρχία και σε απομακρυσμένες περιοχές που:

•Διαθέτουν παγκύπριο δίκτυο διανομής όλων των εφημερίδων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της ενίσχυσης σε τουλάχιστον 250 σημεία πώλησης στην ύπαιθρο, συμπεριλαμβανομένων απομακρυσμένων περιοχών.

•Εργοδοτούν τουλάχιστον 10 άτομα στα οποία καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό, μεταξύ των οποίων και οδηγούς διανομής.

Μια επιχείρηση συνεχίζει να παραμένει δικαιούχος για ενίσχυση, νοουμένου ότι δεν έχει προβεί σε μείωση προσωπικού πέραν από το 15%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους δια χειρός ή με συστημένη επιστολή μέχρι τις 16/1/2026.