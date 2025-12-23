Πρώτη αντίδραση της ΔΗΠΑ για μεταγγραφή Γιακουμή στο ΔΗΚΟ: «Το Κέντρο δεν χτίζεται με λυκοφιλίες»

Το Κέντρο δεν χτίζεται με λυκοφιλίες αλλά με εμπιστοσύνη, συνέπεια και πολιτική εντιμότητα, αναφέρει ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ Μαρίνος Κλεάνθους για τη μεταγγραφή του βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή στο ΔΗΚΟ που ανακοινώθηκε από τον Νικόλα Παπαδόπουλο σήμερα.

«Λυκοφιλία», τονίζει, «είναι η προσχηματική συνεργασία που παρουσιάζεται ως συμμαχία, χωρίς ειλικρίνεια και χωρίς κοινές αρχές. Αυτό ακριβώς ζούμε σήμερα στο ΔΗΚΟ του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, μέσα από τις λεγόμενες “μεταγγραφές”».

Κάνει δε λόγο για «συνεργασίες που δεν βασίζονται σε πολιτική σύγκλιση και καθαρό διάλογο, αλλά σε κοινά και συγκυριακά συμφέροντα. Το Κέντρο, όμως, δεν χτίζεται με λυκοφιλίες. Χτίζεται με εμπιστοσύνη, συνέπεια και πολιτική εντιμότητα. Το Κέντρο γυρίζει σελίδα τον Μάϊο, χωρίς τον Νικόλα και την αυλή του. Με τη ΔΗΠΑ δυνατά στη Βουλή».