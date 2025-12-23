Ξανά στις Κεντρικές Φυλακές ο Φυτιρής - Στόχος η συνεχής και μεθοδική διαδικασία αποτύπωσης των δυσλειτουργιών

Ως μέρος μιας ευρύτερης και συστηματικής προσπάθειας χαρτογράφησης των χρόνιων προβλημάτων στο σωφρονιστικό σύστημα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κωνσταντίνος Φυτιρής πραγματοποίησε σήμερα νέα επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές, την τρίτη μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η επίσκεψη εντάσσεται σε μια συνεχή και μεθοδική διαδικασία αποτύπωσης των δυσλειτουργιών που καταγράφονται τόσο στο σωφρονιστικό σύστημα όσο και στους τομείς της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου πλάνου αντιμετώπισής τους. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών και η ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός είχε επαφές με τη Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, δεσμοφύλακες αλλά και κατάδικους, με τους οποίους συζήτησε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, καθώς και λύσεις που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η παρουσία του κ. Φυτιρή τόσο στις Κεντρικές Φυλακές όσο και στα Αρχηγεία της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής θα είναι συνεχής, ως έμπρακτη επιβεβαίωση της πολιτικής βούλησης για συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων, με σχέδιο, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα.