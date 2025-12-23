Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αριστίνδην υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στην Επαρχία Λεμεσού, ο τέως Βουλευτής Γιώργος Παπαδόπουλος

Την συμπερίληψη του τέως Βουλευτή Γιώργου Παπαδόπουλου ως αριστίνδην υποψηφίου, στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λεμεσού, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Όπως δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος, με τον Γιώργο Παπαδόπουλο τους ενώνουν κοινές ανησυχίες αλλά και κοινό όραμα για την Κύπρο και τον λαό της. Τόνισε ότι ο κ. Παπαδόπουλος έχει αποδείξει, τόσο κατά τη θητεία του ως Βουλευτής όσο και εκτός Βουλής, ότι θέτει ως πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη και την έμπρακτη βοήθεια των συμπολιτών του, ιδιαίτερα στην επαρχία Λεμεσού.

Ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε ότι η προσφορά, η κοινωνική ευαισθησία και η διαρκής έγνοια του Γιώργου Παπαδόπουλου για τον συνάνθρωπο αναγνωρίζονται ευρύτερα και αποτελούν πολύτιμα στοιχεία για την ενίσχυση της συλλογικής προσπάθειας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, εξέφρασε τη βεβαιότητά ότι ο κ. Παπαδόπουλος θα ενώσει τις δυνάμεις του με το κόμμα, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για μια ισχυρή οικονομία, μια δίκαιη κοινωνία και μια ελεύθερη Κύπρο, ευχόμενος ταυτόχρονα κάθε επιτυχία.

Από την πλευρά του, ο αριστίνδην υποψήφιος Γιώργος Παπαδόπουλος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στη Λεμεσό ως αριστίνδην. Δήλωσε ότι θα ενώσει φωνή, ιδέες και όραμα με το Δημοκρατικό Κόμμα, ώστε η Κύπρος να προχωρήσει μπροστά, με προοπτική και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

