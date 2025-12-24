Στην Αστυνομία τρεις υποθέσεις της Αρχής κατά της Διαφθοράς για ποινική διερεύνηση

Στην Αστυνομία για ποινική διερεύνηση βρίσκονται, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, δύο υποθέσεις που αφορούν πορίσματα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και τις επόμενες ημέρες θα σταλεί και τρίτη υπόθεση σε σχέση το τελευταίο πόρισμα για την Τριμίκλινη.

Οι δύο πρώτες υποθέσεις αφορούν την έρευνα που έγινε από την Αρχή Κατά της Διαφθοράς και από την οποία εντοπίστηκαν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για τον βουλευτή Μαρίνο Σιζόπουλο και η άλλη για τον τέως διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ), Κωνσταντίνο Παρμακλή -ο οποίος σήμερα κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή του ΕΟΑ Λευκωσίας- και άλλων λειτουργών του ΣΥΛ. Η 3η υπόθεση, που αναμένεται να διαβιβαστεί στην Αστυνομία για ποινική διερεύνηση, αφορά την ανάπτυξη στην Τριμίκλινη, με την Αρχή Κατά της Διαφθοράς να εντοπίζει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για τον πρώην υπουργό Γεωργίας, Νίκο Κουγιάλη, και τους πρώην διευθυντές του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας, Κώστα Χ" Παναγιώτου και Λοΐζο Λοϊζίδη.

Όπως ανέφερε χθες ο Γενικός Εισαγγελέας, η Νομική Υπηρεσία έχει χειριστεί πλήρως τις τρεις υποθέσεις που έχουν έρθει κοντά της και αφορούν σε διάφορα ευρήματα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς. Όπως είπε, «αν και μόλις χθες (σ.σ. προχθές) έφθασε στη Νομική Υπηρεσία η υπόθεση Τριμίκλινης, η πρόθεσή τους είναι να την αποστείλουν στην Αστυνομία εντός των ημερών. Οι άλλες δύο υποθέσεις αφορούν πολιτικό πρόσωπο, όπως και λειτουργό του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. Πέρα από το να αποσταλεί η τελευταία, δεν εκκρεμεί οτιδήποτε στη Νομική Υπηρεσία», δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας.

Πρόσθεσε ότι «ως Νομική Υπηρεσία αποφεύγουν να δίνουν μεγάλη δημοσιότητα στις ενέργειες που κάνουν σε ό,τι αφορά ποινικές διερευνήσεις, ωστόσο, «λόγω της μεγάλης συζήτησης που έχει προκύψει», όπως είπε, οι τρεις έρευνες οι οποίες έχουν έρθει στο Γραφείο του και οι οποίες αφορούν σε διάφορα ευρήματα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς τυγχάνουν χειρισμού.

Η πρώτη, η οποία αφορά σε πολιτικό πρόσωπο, είπε, αφότου μελετήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία, στάλθηκε στην Αστυνομία για διεξαγωγή συγκεκριμένων ερευνών σε σχέση με τα ευρήματα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, «τα οποία κλήθηκε η Αστυνομία να αξιολογήσει, για να δει κατά πόσον προσθέτουν σε ήδη προηγούμενο έργο, το οποίο είχαν κάνει στην ίδια υπόθεση». Αναμένουμε το προϊόν της ανακριτικής αυτής διαδικασίας, για να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα, είπε ο κ. Σαββίδης.

Όσον αφορά τη δεύτερη υπόθεση που αφορά λειτουργό του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, είπε, «αφού μελετήθηκε από λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας, το πόρισμα στάλθηκε από τη Νομική Υπηρεσία περί το τέλος Νοεμβρίου στην Αστυνομία, με οδηγίες να γίνει ανάκριση με βάση τα ευρήματα των ερευνητών της Αρχής Κατά της Διαφθοράς».

Ο Γενικός Εισαγγελέας σημείωσε ότι η τρίτη υπόθεση, η οποία αφορά στο θέμα της Τριμίκλινης, «αν και μόλις χθες ήρθε στη Νομική Υπηρεσία, η πρόθεσή μας είναι να την αποστείλουμε το συντομότερο στην Αστυνομία, εντός των ημερών, για να διαπιστώσει κατά πόσον τα ευρήματα των λειτουργών της Αρχής κατά της Διαφθοράς προσθέτουν κάτι και σε ποιους τομείς ή και νέους τομείς διερεύνησης από την ήδη υφιστάμενη έρευνα, η οποία εδώ και καιρό γίνεται από την Αστυνομία για το θέμα της ανάπτυξης εκεί στην περιοχή». Δεδομένου του ότι τρέχει ήδη η έρευνα εκείνη, θα συμπληρωθεί με τα στοιχεία που έχουν πάρει από την Αρχή κατά της Διαφθοράς και θα συνεχίσουν οι έρευνες με ενδεχόμενο ευρύτερο φάσμα, αν αυτό δικαιολογείται από τα ευρήματα της Αρχής, πρόσθεσε.

Διευκρίνισε ότι όλες οι έρευνες θα γίνουν κάτω από την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. «Άρα, ουσιαστικά έχουμε χειριστεί πλήρως τις τρεις υποθέσεις που έχουν έρθει κοντά μας και, πέρα από το να αποσταλεί η τελευταία, δεν εκκρεμεί οτιδήποτε στη Νομική Υπηρεσία», είπε.