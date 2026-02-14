Στο Βερολίνο εντοπίστηκε το στίγμα του κινητού της εξαφανισμένης Λόρας - Σε νομικό αδιέξοδο η έρευνα

Στο Βερολίνο, στην Γερμανία εντοπίστηκε το στίγμα του κινητού της 16χρονης Λόρας που εξαφανίστηκε στις αρχές του Ιανουαρίου από την Πάτρα που διέμενε με τους γονείς της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το στίγμα της συσκευής εντοπίστηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής έρευνας που είχε υπογραφεί από Έλληνα εισαγγελέα.

Η ενεργοποίηση του κινητού της έφηβης έγινε πριν από περίπου μία εβδομάδα, στις 8 του μηνός, στο Βερολίνο.

Όμως αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν το κινητό βρίσκεται πράγματι στα χέρια της 16χρονης Γερμανίδα ή το έχει πουλήσει σε κάποιο άλλο πρόσωπο, δεδομένου ότι η ανήλικη πουλούσε προσωπικά της είδη κατά διαστήματα.

Παράλληλα η υπόθεση εξαφάνισης της ανήλικης υποβαθμίστηκε και πλέον υπάρχει νομικό αδιέξοδο.

Και αυτό επειδή οι αρχές της Γερμανία, που εξέτασαν τα στοιχεία, έκριναν πως δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας (αρπαγής) και, ως εκ τούτου, σταμάτησαν τη διαδικασία της επισύνδεσης (παρακολούθησης), θεωρώντας την υπόθεση ως απλή εξαφάνιση, «οικειοθελή αποχώρηση», γεγονός που περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα περαιτέρω αστυνομικών ενεργειών.

Σχολιάζοντας τα νέα δεδομένα της υπόθεσης ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως το στίγμα από μόνο του δεν αρκεί αν δεν ταυτοποιηθεί ο κάτοχος.

«Σημασία δεν έχει μόνο το στίγμα, όσο το να βρεθεί ο κάτοχος του κινητού και να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τη 16χρονη».

