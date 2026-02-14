Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι η Βρετανία θα αναπτύξει αεροπλανοφόρα στην Αρκτική μαζί με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ

Ελλάδα: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» - Αναβαθμίστηκε σε κακούργημα το κατηγορητήριο

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έφεραν στο φως στοιχεία που δείχνουν πως οι συλληφθέντες είχαν γνώση των κινδύνων που οδήγησαν στον θάνατο των πέντε εργαζόμενων.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα», μετά από αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης και τα δύο στελέχη της επιχείρησης αναβαθμίστηκαν μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, που τις μετέτρεψε από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Υπενθυμίζεται ότι, οι τρεις που είχαν συλληφθεί τα πρώτα 24ωρα μετά την έκρηξη, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας, είχαν βρεθεί ενώπιον της Εισαγγελέως, ωστόσο είχαν αφεθεί ελεύθεροι αντιμετωπίζοντας διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Τι οδήγησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο trikalanews, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έφεραν στο φως στοιχεία που δείχνουν πως οι συλληφθέντες είχαν γνώση των κινδύνων που οδήγησαν στον θάνατο των πέντε εργαζόμενων.

  • Πολύμηνη διαρροή: Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων υπήρχε έντονη οσμή αερίου τουλάχιστον πέντε μήνες πριν την έκρηξη, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.
  • Παράνομη απόσταση δεξαμενών: Διαπιστώθηκε ότι οι υπέργειες δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, αντί για τα προβλεπόμενα από τον νόμο 7,5 μέτρα.
  • Ακατάλληλες υποδομές: Οι δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες από το 2019, ενώ οι υπόγειες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων.
  • Απόκρυψη κτηρίου: Το κτήριο όπου σημειώθηκε η διαρροή φέρεται να μην φαινόταν στην τεχνική μελέτη που είχε κατατεθεί.

