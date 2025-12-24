«Αέρας ελευθερίας» για τους πέντε Ελληνοκύπριους - Πίσω στις οικογένειές τους μετά από πέντε μήνες ταλαιπωρίας

Αίσθημα βαθιάς ανακούφισης και δικαίωσης επικρατεί στον Γυμναστικό Σύλλογο Στροβόλου «Ο Κεραυνός», μετά την οριστική επιστροφή του ζεύγους Ανδρέα και Άννης Κυπριανού στις ελεύθερες περιοχές, λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωση του ζεύγους Άκη και Νικολέττας Γρηγορίου.

Με την εξέλιξη αυτή, ολοκληρώνεται μια σκληρή δοκιμασία που διήρκεσε πέντε μήνες, κατά τους οποίους οι τέσσερις συμπατριώτες μας κρατήθηκαν παράνομα στα κατεχόμενα, υπό το βάρος ατεκμηρίωτων και κατασκευασμένων κατηγοριών. Υπενθυμίζεται ότι όλοι είχαν συλληφθεί στις 19 Ιουλίου 2025 και πλέον βρίσκονται ασφαλείς, πίσω στις οικογένειές τους και στην κανονικότητα της καθημερινής ζωής.

Σε ανακοίνωσή του, ο Κεραυνός Στροβόλου εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν, με οποιονδήποτε τρόπο, στον τερματισμό αυτής της άδικης και παράνομης κράτησης. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για έναν μακρύ νομικό, πολιτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό «μαραθώνιο», στον οποίο υπήρξε ουσιαστική συμπαράσταση και κινητοποίηση.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη στάση Τουρκοκυπρίων πολιτών, απλών ανθρώπων, νομικών, δημοσιογράφων και αθλητικών παραγόντων που, παρά τις συνθήκες, επέδειξαν έμπρακτη αλληλεγγύη και ανθρωπιά, αποδεικνύοντας ότι η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα ή εθνοτικές διακρίσεις.

Παρά την ανακούφιση για τη θετική κατάληξη, ο Σύλλογος δηλώνει βαθιά προβληματισμένος και οργισμένος για την παράνομη κράτηση, την απάνθρωπη μεταχείριση και την αδικαιολόγητη αμφισβήτηση που υπέστησαν οι κρατούμενοι, επισημαίνοντας ότι υπό παρόμοιες συνθήκες θα μπορούσε να βρεθεί οποιοσδήποτε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τέλος, εκφράζονται ιδιαίτερες ευχαριστίες προς όσους στάθηκαν καθημερινά δίπλα στους κρατούμενους και τις οικογένειές τους, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη σε οικονομικό, ιατρικό, ψυχολογικό και πρακτικό επίπεδο, συμβολή που χαρακτηρίζεται καθοριστική για την ευτυχή έκβαση της υπόθεσης.