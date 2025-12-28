Η Κύπρος πρωταθλήτρια στη σπατάλη τροφίμων στην ΕΕ - Όταν το «να περισσέψει» γίνεται πρόβλημα

Σε όλα τα οικογενειακά τραπέζια της Κύπρου υπάρχει κάτι κοινό: το φαγητό είναι πάντα περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται- και δεν μιλάμε φυσικά για μία-δύο μερίδες παραπάνω. Όχι από κακή πρόθεση. Είναι λίγο η αγάπη, λίγο η συνήθεια και λίγο η βαθιά ριζωμένη λογική του «καλύτερα να περισσέψει παρά να λείψει».

Και αυτό, όσο αθώο κι αν φαίνεται, αφήνει πίσω του ένα αποτύπωμα που δεν είναι καθόλου μικρό. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2023 η χώρα με τη μεγαλύτερη ποσότητα σπατάλης τροφίμων ανά κάτοικο ήταν η Κύπρος. Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο, στην Κύπρο κάθε πολίτης σπαταλά περίπου 286 κιλά τροφίμων τον χρόνο, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι γύρω στα 130 κιλά.

Όπως αναφέρει το Γραφείο του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στη Κύπρο , γι’ αυτό και τον Σεπτέμβριο του 2025 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέα μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, με δεσμευτικούς στόχους. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, έως το 2030 τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να μειώσουν:

• κατά 10% τα απόβλητα τροφίμων στην επεξεργασία και τη μεταποίηση,

• κατά 30% τα απόβλητα τροφίμων από το λιανικό εμπόριο, τα εστιατόρια, τις υπηρεσίες εστίασης και τα νοικοκυριά, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2021–2023.