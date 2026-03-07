Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός δύτης στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου «Ζηνοβία»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Επιχείρηση διάσωσης από ΚΣΕΔ και Λιμενική Αστυνομία – Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Νεκρός ανασύρθηκε δύτης το πρωί του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου Ζηνοβία, ανοιχτά της Λάρνακας.

Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στις 07 Μαρτίου 2026 και ώρα 09:40 λήφθηκε πληροφορία για δύτη που βρισκόταν σε κίνδυνο στην περιοχή.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε ταχύπλοο σκάφος της Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Ο άντρας, Ελληνοκύπριος, παραλήφθηκε από το σκάφος της Λιμενικής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

