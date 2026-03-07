Και ξαφνικά τα παπαγαλάκια απορούν

Ταπαπαγαλάκια της κυβέρνησης, εντάξει ας μην τους κακοφαίνεται δεν είναι και καμιά βρισία, την δουλειάς τους κάνουν οι άνθρωποι, μας τα έχουν κυριολεκτικώς κάνει τούμπανο για την τεράστια εμβέλεια και επίδραση του Προέδρου μας, ο οποίος με μερικά τηλεφωνήματα, όπως επανειλημμένως μας είπε, έφερε στις ακτές της Κύπρου ευρωπαϊκές δυνάμεις, ως αλληλέγγυες στη χώρα μας, σε αυτή την δοκιμασία που περνούμε.Τώρα αρχίζουν να διερωτώνται αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι τόσο μεγάλο, πουν δεν μας το λένε. Άραγε τι «γίνεται στις Βάσεις» διαπορούν. Αν εξαιρέσουμε την παρουσία της Ελλάδας την οποία όλοι σχεδόν θεωρούν φυσιολογική, για τις άλλες παρουσίες λένε, "κάτι μας κρύβουν"

ΟΡΝ