Από Βουλγαρία τρώει κοκκινομανίταρο η Κύπρος - Στην αναμονή για την τοπική προμήθεια

Μέσω προμήθειας από τη Βουλγαρία καλύπτεται κυρίως η κυπριακή αγορά κοκκινομανίταρου, καθώς πρόκειται για άγριο προϊόν, το οποίο εντοπίζεται συνήθως σε ορεινές περιοχές της Κύπρου. Οι καιρικές συνθήκες αποτελούν, παράλληλα, κομβικό παράγοντα τόσο για την εμφάνισή του όσο και για τις διαθέσιμες ποσότητες.

Οι ποσότητες που κατέφθασαν το προηγούμενο διάστημα στην Κύπρο έχουν ήδη απορροφηθεί από τους καταναλωτές, ενώ τις τελευταίες ημέρες η τροφοδοσία από το εξωτερικό έχει διακοπεί, λόγω των καιρικών συνθηκών και των χιονοπτώσεων στη Βουλγαρία, που δεν ευνοούν πλέον την εμφάνιση άγριων μανιταριών. Την ίδια ώρα, στην αναμονή βρίσκονται υπεραγορές, φρουταρίες αλλά και καταναλωτές για την προμήθεια από τοπικούς συλλέκτες.

Όπως ανέφερε στο politis.com.cy ο Γιώργος Δημητράκκος, ιδιοκτήτης φρουταρίας, «δεν έχουν βγει ακόμη», εξηγώντας ότι πρόκειται για καθαρά άγριο και εποχικό προϊόν, το οποίο δεν καλλιεργείται και δεν μπορεί να παραχθεί κατά παραγγελία. Η εμφάνισή του εξαρτάται αποκλειστικά από τον συνδυασμό επαρκών βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σε ό,τι αφορά την τοπική αγορά, στην Κύπρο, όπως μας λέχθηκε, υπάρχει συγκεκριμένος ή σταθερός προμηθευτής άγριων μανιταριών. Υπεραγορές και φρουταρίες τα προμηθεύονται κυρίως από μεμονωμένους συλλέκτες, όταν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Δημητράκκου, εφόσον οι καιρικές συνθήκες κινηθούν ευνοϊκά, τα πρώτα κοκκινομανίταρα ενδέχεται να εμφανιστούν μέσα στις επόμενες 10 ημέρες ή προς τα μέσα Ιανουαρίου.

Το ενδιαφέρον του κοινού, πάντως, παραμένει έντονο. Καταναλωτές, όπως μας ενημέρωσε, επικοινωνούν συνεχώς με φρουταρίες και αγορές, ζητώντας ενημέρωση για το αν έχουν εμφανιστεί τα άγρια μανιτάρια, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθερή ζήτηση για ένα προϊόν με περιορισμένη και απρόβλεπτη διαθεσιμότητα.

Βέβαια, υπενθυμίζεται ότι η συλλογή και κατανάλωση άγριων μανιταριών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς στα κυπριακά δάση απαντώνται και τοξικά είδη. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να τα προμηθεύονται μόνο από αξιόπιστες πηγές.