Η Μόσχα καλεί σε αυτοσυγκράτηση μετά τις προειδοποιήσεις του Τραμπ προς το Ιράν για πιθανό πλήγμα

Το Ιράν αρνείται ότι διαθέτει πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

Tο Κρεμλίνο κάλεσε σήμερα όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση σε σχέση με το Ιράν μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα στηρίξει και άλλο μεγάλο πλήγμα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έχοντας στο πλευρό του τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Τραμπ υπαινίχθηκε χθες ότι η Τεχεράνη πιθανόν να εργάζεται για την αποκατάσταση των οπλικών της προγραμμάτων έπειτα από αμερικανικό πλήγμα τον Ιούνιο.

"Διαβάζω ότι συγκεντρώνουν όπλα και άλλα πράγματα, και αν το κάνουν, δεν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις που καταστρέψαμε, αλλά πιθανόν διαφορετικές", είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Μόσχα, η οποία έχει καλλιεργήσει στενότερους δεσμούς με την Τεχεράνη από την έναρξη του πολέμου που κήρυξε στην Ουκρανία, κάλεσε σε αποκλιμάκωση.

"Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να απόσχουμε από κάθε βήμα που μπορεί να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή και εκτιμάμε ότι, πρωτίστως, αυτό που είναι απαραίτητο είναι ο διάλογος με το Ιράν", είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να καλλιεργεί στενούς δεσμούς με το Ιράν.

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τις τρεις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν συμμετέχοντας στην 12ήμερη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης τον Ιούνιο.

Ο Τραμπ δήλωσε τότε ότι τα πλήγματα "κατέστρεψαν" τις εγκαταστάσεις του Ιράν παρότι αμερικανική έκθεση διαπίστωσε αργότερα ότι οι επιθέσεις κυρίως κατέστρεψαν μια από τις εγκαταστάσεις, του Φορντό.

Η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν συνθήκη στρατηγικής συνεργασίας αυτό τον χρόνο. Η Δύση έχει κατηγορήσει την Τεχεράνη ότι προμηθεύει με πυραύλους και drones τη Ρωσία για τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, κάτι το οποίο διαψεύδει η Τεχεράνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΣΡΑΗΛΡΩΣΙΑΒΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥΙράνΗΠΑΚΡΕΜΛΙΝΟπυρηνικά ΙράνΕΠΙΘΕΣΗ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

