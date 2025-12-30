Παλαιστίνη: Πρωτοχρονιά μέσα σε πόνο, ερείπια και φόβο - Μήνυμα Αττάρι από την Κύπρο

Καθώς ο κόσμος υποδέχεται τη νέα χρονιά με ελπίδα, φως και προσμονή, ο παλαιστινιακός λαός εισέρχεται στην Πρωτοχρονιά μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς δοκιμασίας, πόνου και αβεβαιότητας, τόνισε ο Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κυπριακή Δημοκρατία, Abdallah Attari.

Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ, ο Πρέσβης ανέφερε ότι «στη Λωρίδα της Γάζας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η αλλαγή του χρόνου δεν συνοδεύεται από γιορτές, αλλά από τον καθημερινό αγώνα για επιβίωση».

Στη Λωρίδα της Γάζας, συνέχισε, «ο συνεχιζόμενος ισραηλινός αποκλεισμός και οι καταστροφικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν μετατρέψει την περιοχή σε μια ανθρωπιστική καταστροφή άνευ προηγουμένου».

«Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι ζουν σε πρόχειρες σκηνές, χωρίς επαρκή θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, καθαρό νερό ή βασικά τρόφιμα. Η κακοκαιρία, οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι έντονες βροχοπτώσεις επιδεινώνουν δραματικά την κατάσταση, πλημμυρίζοντας καταυλισμούς προσφύγων και απειλώντας τη ζωή παιδιών, ηλικιωμένων και ασθενών. Για τον λαό της Γάζας, η Πρωτοχρονιά περνά μέσα σε ερείπια, πένθος και συνεχή φόβο».

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πρόσθεσε, «η νέα χρονιά βρίσκει τους Παλαιστινίους αντιμέτωπους με κλιμακούμενες επιθέσεις από ένοπλους εποίκους, συλλήψεις, κατεδαφίσεις σπιτιών και καθημερινή βία. Τα στρατιωτικά μπλόκα και οι αυστηροί περιορισμοί μετακίνησης καθιστούν αδύνατη την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις πόλεις και τους ιερούς τους τόπους».

Ιδιαίτερα οδυνηρό, τόνισε ο Πρέσβης, «είναι το γεγονός ότι πολλοί Παλαιστίνιοι στερούνται το δικαίωμα να φτάσουν στη Βηθλεέμ, τη γενέτειρα του Ιησού Χριστού, ακόμη και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μια βαθιά προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, συνέχισε, «οι κάτοικοι βιώνουν διαρκή πίεση, εκτοπίσεις και προσπάθειες αλλοίωσης του ιστορικού και δημογραφικού χαρακτήρα της πόλης, υπό καθεστώς κατοχής».

«Παρά τον πόνο και την αδικία, ο παλαιστινιακός λαός διατηρεί την ελπίδα του για ελευθερία, δικαιοσύνη και ειρήνη», είπε.

Με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς, ο Πρέσβης είπε ότι «απευθύνουμε από την Κυπριακή Δημοκρατία ένα ειλικρινές μήνυμα ειρήνης προς όλους τους λαούς του κόσμου, με την ευχή το νέο έτος να φέρει τον τερματισμό της κατοχής, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Παλαιστίνη και για όλη την ανθρωπότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ