«Έτος τρόμου» το 2025 για τους δημοσιογράφους, σύμφωνα με Τ/κ συντεχνία

«Το 2025 μπορεί να χαρακτηριστεί ξεκάθαρα ως έτος τρόμου για τους δημοσιογράφους», αναφέρει στον απολογισμό της η τουρκοκυπριακή συντεχνία εργαζομένων στον Τύπο (Basın-Sen), καταγγέλλοντας ότι λειτουργοί των ΜΜΕ δέχθηκαν απειλές κατά της ζωής τους εξαιτίας αποκλειστικών ρεπορτάζ που δημοσίευσαν.

Όπως μεταδίδει ο ηλεκτρονικός τουρκοκυπριακός Τύπος, η συντεχνία επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι η «κυβέρνηση» στάθηκε ανίκανη να προστατεύσει τους δημοσιογράφους, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε κινδύνους που επηρέασαν την ασφάλεια και την ψυχολογία τους. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι η έλλειψη μέτρων ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες επιθέσεις το 2026.

Ειδική αναφορά γίνεται στη δικαστική δίωξη του Προέδρου της συντεχνίας, Αλί Κισμίρ, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του «συνταγματικού δικαστηρίου». Η Basın-Sen ζητά τον τερματισμό της «δίκης», η οποία επισύρει ποινή φυλάκισης έως και 10 έτη, χαρακτηρίζοντάς την ως πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης.

Παράλληλα, η συντεχνία περιγράφει μια ζοφερή εικόνα στα κατεχόμενα, κάνοντας λόγο για «καθεστώς λεηλασίας» που κορυφώθηκε το 2025, με σκάνδαλα όπως πλαστά διπλώματα, δωροδοκίες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος να έχουν καταστεί καθημερινότητα.

Σε πολιτικό επίπεδο, η ανακοίνωση σχολιάζει την ανάδειξη του Τουφάν Έρχιουρμαν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας τον περασμένο Οκτώβριο. Αν και χαιρετίζει την επανεμφάνιση της προοπτικής διαπραγματεύσεων, η συντεχνία ασκεί κριτική στο ύφος του κ. Έρχιουρμαν και ζητά ισχυρότερη βούληση για ομοσπονδιακή λύση. Ασκεί επίσης κριτική για τη στάση της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τις σχέσεις της με το Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: ΚΥΠΕ