Κίτρινη προειδοποίηση διάρκειας 24 ωρών λίγο πριν φύγει ο χρόνος - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση διάρκειας 24 ωρών εξέδωσε σήμερα το Τμήμα Μετεωρολογίας για βροχές και μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα παράλια και τα ορεινά.

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 22:00 μέχρι τις 22:00 το βράδυ της παραμονής πρωτοχρονιάς

Οι άνεμοι θα ανέλθουν στα 6 με 7 μποφόρ.

Στις καταιγίδες ενδέχεται να πέσει και χαλάζι.

Αυτούσιο το δελτίο καιρού:

Χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από σήμερα το βράδυ, ενώ το νησί θα επηρεάζεται από ένα σημαντικά ενισχυμένο πεδίο ανέμων μέχρι και την Πέμπτη.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και σταδιακά στα δυτικά και τα νότια, μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Αργότερα αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα δυτικά και τα νότια θα καταστεί μέχρι ταραγμένη.

Απόψε, αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και στα παράλια ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και παροδικά μέχρι σφοδροί, 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και αργότερα τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και στα παράλια παροδικά μέχρι σφοδροί, 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα ψηλότερα ορεινά, αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί σημαντικά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το Σάββατο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.