Καταγγελία Ελληνοκύπριων γεωργών για επίθεση από τον κατοχικό στρατό στη νεκρή ζώνη

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης από μέλη του κατοχικού στρατού στη νεκρή ζώνη της περιοχής Μάμμαρι καταγγέλλουν Ελληνοκύπριοι γεωργοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι παρενοχλήθηκαν και απειλήθηκαν ενώ εργάζονταν στα χωράφια τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία, περισσότεροι από 20 Τούρκοι στρατιώτες και ψευδοαστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν νεαρό γεωργό και τον πατέρα του, την ώρα που καλλιεργούσαν το χωράφι τους, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τουρκικό φυλάκιο.

Όπως αναφέρεται, στο σημείο έσπευσαν και μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, οι οποίοι περιορίστηκαν στην παρακολούθηση και καταγραφή του περιστατικού, χωρίς να προχωρήσουν σε παρέμβαση.

Το περιστατικό καταδίκασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντάς το «πειρατική ενέργεια» από τον κατοχικό τουρκικό στρατό. Όπως δήλωσε, η Κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα Ηνωμένα Έθνη και την Κυπριακή Αστυνομία και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων και των γεωργών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της νεκρής ζώνης.

Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι το ζήτημα θα τεθεί κατά την επόμενη συνάντησή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο των επαφών για το Κυπριακό.

Πηγή: ΡΙΚ