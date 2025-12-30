Παρέμβαση Φυτιρή για τις αντιπαραθέσεις στην Αστυνομία - Προειδοποιεί για τις συνέπειες της έντασης

Μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινής κατεύθυνσης απηύθυνε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, παρεμβαίνοντας στη δημόσια αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες τόσο μεταξύ των συντεχνιών του Τμήματος Φυλακών όσο και μεταξύ συνδικαλιστικών εκπροσώπων της Αστυνομίας και της ηγεσίας του Σώματος.

Αυτούσια η Δήλωση Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Με αφορμή τη δημόσια αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, τόσο μεταξύ των συντεχνιών του Τμήματος Φυλακών για την κατάσταση στις Φυλακές, όσο και τις δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων των Συνδέσμων της Αστυνομίας, με ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς κατά της ηγεσίας της Αστυνομίας, αναφορικά με πρόσφατες αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος, ως Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επιθυμώ να τοποθετηθώ με σαφήνεια. Στέλνω σε όλους μήνυμα ενότητας, ευθύνης και κοινής κατεύθυνσης, που δεν είναι άλλη από την ασφάλεια της κοινωνίας.

Η Αστυνομία και το Τμήμα Φυλακών βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία αναζητεί ασφάλεια, σταθερότητα και αξιόπιστη λειτουργία των θεσμών. Παράλληλα, είναι γνωστές οι αυξημένες απαιτήσεις και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Ασφάλειας και Σωφρονισμού, καθώς και οι λειτουργοί κυρίως αυτοί που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή. Αυτή την δύσκολη περίοδο όλοι πρεπει να αναλογιστούν πρωτίστως τις ευθύνες τους απέναντι στην κοινωνία και να κάνουν τις αναγκαίες υπερβάσεις προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια στην κοινωνία από την Αστυνομία και ομαλή λειτουργία των Φυλακών από το σώμα των δεσμοφυλάκων.

Ως Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αυτό το δρόμο χαράσσω με οποιοδήποτε κόστος . Κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν στοχοποιείται. Οι υποχρεώσεις μας απέναντι στην κοινωνία πρέπει να εκπληρώνονται πλήρως και υπεύθυνα. Οι διεκδικήσεις και οι απαιτήσεις του προσωπικού μπορούν και πρέπει να τίθενται, μέσα από θεσμικό διάλογο και τις προβλεπόμενες διαδικασίες, όχι μέσω δημόσιων αντιπαραθέσεων που επιδρούν αρνητικά στην κύρια αποστολή.

Στο παρόν στάδιο, προβαίνω στη συνολική χαρτογράφηση των ζητημάτων που αφορούν τόσο την Αστυνομία όσο και το Τμήμα Φυλακών, με στόχο την εξεύρεση ουσιαστικών, ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων λύσεων. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αποτελέσει τη βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις και αποφάσεις, μέσα από συλλογική προσπάθεια, συνεργασία και κοινή κατεύθυνση.

Η ανάπτυξη και διατήρηση ενιαίου πνεύματος από την βάση του απλού αστυνομικού ή δεσμοφύλακα μέχρι την κορυφή της πυραμίδας αποτελεί τον κύριο παράγοντα αποτελεσματικής λειτουργίας. Αυτή η προϋπόθεση αποτελεί τον πρώτιστο στόχο του προγράμματος μας παράλληλα με την ανθρώπινη διαβίωση και επαγγελματική ασφάλεια του προσωπικού . Οποιαδήποτε παρεκκλιση θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα και θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη των θεσμών.

Η κοινωνία αναμένει από όλους μας σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτέλεσμα.