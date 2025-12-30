Συναγερμός στην Αστυνομία για πυροβολισμούς έξω από σπίτι στο Παραλίμνι που συνδέεται με γνωστό επιχειρηματία

Πληροφορίες για ρίψη πυροβολισμών έξω από οικία που σχετίζεται με πρόσωπο του περιβάλλοντος επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, γύρω στις 5:30 το απόγευμα λήφθηκε πληροφορία ότι άγνωστοι φέρονται να πυροβόλησαν τα ξημερώματα της Τρίτης εναντίον κατοικίας στο Παραλίμνι, η οποία συνδέεται με άτομο του στενού περιβάλλοντος του συγκεκριμένου επιχειρηματία.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο επιχειρηματίας είχε στοχοποιηθεί άλλες δύο φορές στο πρόσφατο παρελθόν, γεγονός που τίθεται υπό αξιολόγηση στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβούν μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, προκειμένου να εξετάσουν την πληροφορία και να διαπιστώσουν κατά πόσο προκύπτουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι, σε πολυσύχναστο υποστατικό που συνδέεται με τον ίδιο επιχειρηματία στην Αγία Νάπα, είχε εντοπιστεί χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα την εκκένωση του χώρου. Λίγες ημέρες αργότερα, υπήρξε νέα προειδοποίηση για εκρηκτικό μηχανισμό στο ίδιο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί οτιδήποτε μετά από έρευνες.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.