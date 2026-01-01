Δύο μοτοσικλέτες τυλίχθηκαν στις φλόγες τα μεσάνυχτα στη Δερύνεια - Υπόθεση εμπρησμού διερευνά η Αστυνομία

Συναγερμός σήμανε 55 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα όταν λήφθηκε πληροφορία στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά σε δύο μοτοσικλέτες στην πλατεία της Δερύνειας.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής αναφέρει πως στις 00:55 ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός σταθμός Αμμοχώστου για πυρκαγιά σε δύο μοτοσυκλέτες «αγνώστων λοιπών στοιχείων» που κάηκαν στο κέντρο της πλατείας της κοινότητας Δερύνειας.

Σημειώνει πως η πυρκαγιά «κατασβήστηκε με συνοδεία και στην παρουσία της Αστυνομίας».

Ο κ. Κεττής αναφέρει επίσης πως στις 01.17 κατασβέστηκε στο κέντρο της πλατείας του Παραλιμνίου κάδος απορριμμάτων 1100 λίτρων «στην παρουσία και πάλι της Αστυνομίας». Η αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς αναφέρει ο κ. Κεττής, ήταν «σκόπιμη καύση από νερά άτομα».

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκε ένα στελεχωμένο όχημα.

Σε 34 περιστατικά ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κεττής αναφέρει ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο σε 34 περιστατικά - 11 πυρκαγιές και 23 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σημειώνει ότι, στις 2:14 δύο στελεχωμένα οχήματα πυροσβεστικών σταθμών της Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό σχετικά με πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη, στον Στρόβολο.

Η πυρκαγιά είχε κατασβεστεί πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής με την χρήση πυροσβεστήρα, αναφέρει, σημειώνοντας ότι, από μέρους της Υπηρεσίας έγινε τελική κατάσβεση, εξαερισμός και επιθεώρηση.

Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, αναφέρει ο κ. Κεττής.

Πηγή: ΚΥΠΕ