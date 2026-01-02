Μετωπική σύγκρουση στην Αστυνομία για τα ωράρια - Κινητοποιήσεις προανήγγειλε η Ισότητα (βίντεο)

Σε ένταση οδηγούνται οι σχέσεις μεταξύ των αστυνομικών και της ηγεσίας του Σώματος, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή.

Ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της συντεχνίας Ισότητα, Νίκος Λοϊζίδης, κατήγγειλε την απόφαση για αποκοπή 15 ημερών ανάπαυσης (ημεραργιών) από το προσωπικό της πρώτης γραμμής, κάνοντας λόγο για εξουθενωτικά ωράρια που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, η αναλογία ημερών ανάπαυσης μεταβάλλεται δραματικά: πλέον, οι αστυνομικοί λαμβάνουν μία ημέρα ανά 76 εργάσιμες, αντί για μία ανά 20 που ίσχυε προηγουμένως.

Η συντεχνία Ισότητα προανήγγειλε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και ένδικα μέτρα, εάν η απόφαση για τις μειωμένες ημέρες ανάπαυσης δεν αναθεωρηθεί.

«Δεν πρόκειται να αφήσω αστυνομικούς στην πρώτη γραμμή να κινδυνεύσουν», δήλωσε ο κ. Λοϊζίδης, προαναγγέλλοντας προσφυγή στη δικαιοσύνη και δυναμικές κινητοποιήσεις, εάν η απόφαση δεν αναθεωρηθεί.