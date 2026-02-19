Εξουσιοδότηση στην ΕΤΥΚ για απεργιακά μέτρα στον ΟΧΣ

Εξουσιοδότηση στην ΕΤΥΚ για να προχωρήσει σε απεργιακά μέτρα στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο, έδωσαν οι εργαζόμενοι στον ΟΧΣ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΕΤΥΚ, πραγματοποιήθηκε χθες στα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης στην Λευκωσία, η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση των μελών της στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης με αντικείμενο τα σοβαρά προβλήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, στον Οργανισμό.

Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, έγινε ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για:

- την ανησυχία της Οργάνωσης και των μελών μας, σχετικά με την πορεία και το μέλλον του Οργανισμού, καθώς και για την αδιαφορία που παρατηρείται από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών (ιδιοκτήτης) να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα προβλήματα και να στηρίξει έμπρακτα τον Οργανισμό,

- την απαράδεκτη καθυστέρηση εκ μέρους της Διοίκησης, για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία εκκρεμεί από το 2017,

-τη συνεχιζόμενη στασιμότητα στο θέμα που αφορά τις προαγωγές στη θέση του Ανώτερου Γραφέα,

- τη σοβαρή υποστελέχωση του Οργανισμού και τους κινδύνους που αυτή δημιουργεί για την εύρυθμη λειτουργία του και για τους ίδιους τους εργαζομένους, αλλά και για την εξυπηρέτηση των πελατών του,

-τη μονομερή κατάργηση των θέσεων του Ανώτερου Λειτουργού.

Οι εργαζόμενοι, εξουσιοδότησαν ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΥΚ, εφόσον και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, να προχωρήσει στη λήψη μέτρων ακόμη και απεργίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ταύτιση των μελών με την ηγεσία της ΕΤΥΚ ήταν ξεκάθαρη και ισχυρή, τονίζεται.

Ήδη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τη διοίκηση του Οργανισμού την ερχόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, το μήνυμα προς το Υπουργείο Οικονομικών, ως ιδιοκτήτη του Οργανισμού, είναι σαφές. Τα προβλήματα δεν μπορούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα επ’ αόριστον. Απαιτούνται άμεσες λύσεις και ουσιαστική στήριξη, εκ μέρους του ιδιοκτήτη, ώστε να διασφαλιστεί το μέλλον του Οργανισμού και η αξιοπρεπής μεταχείριση του προσωπικού του.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ είναι η δύναμή μας. Με αυτήν θα προχωρήσουμε.