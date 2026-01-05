Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση το περιστατικό στη νεκρή ζώνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι η κατάσταση παραμένει ήρεμη

Νέο περιστατικό σε περιοχή της νεκρής ζώνης, της Αυλώνας αυτή τη φορά, σημειώθηκε το πρωί σήμερα, γεγονός που επιβεβαίωσε με δήλωση στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ήρεμη.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ ο κ. Σιντίκ ανέφερε ότι το συμβάν έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είπε, αμέσως μετά την αναφορά του περιστατικού, κυανόκρανοι των Ηνωμένων Εθνών στάλθηκαν στην περιοχή για να διερευνήσουν το περιστατικό.

«Η κατάσταση παραμένει ήρεμη και οι κυανόκρανοι των Ηνωμένων Εθνών βρίσκονται σε επαφή με τις δύο πλευρές για την αποτροπή περαιτέρω εντάσεων», πρόσθεσε.

Αναφορές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανέφεραν ότι τη Δευτέρα το πρωί τουρκικά τρακτέρ εισήλθαν στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας και προχώρησαν σε καλλιέργεια τεμαχίου γης που ανήκει σε Ελληνοκύπριο ιδιοκτήτη. Πρόκειται για έκταση που βρίσκεται εντός της περιοχής ευθύνης των Ηνωμένων Εθνών.

ΚΥΠΕ

Tags

ΟΥΝΦΙΚΥΠΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα