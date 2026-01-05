ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Υπό διερεύνηση το περιστατικό στη νεκρή ζώνη

Νέο περιστατικό σε περιοχή της νεκρής ζώνης, της Αυλώνας αυτή τη φορά, σημειώθηκε το πρωί σήμερα, γεγονός που επιβεβαίωσε με δήλωση στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ήρεμη.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ ο κ. Σιντίκ ανέφερε ότι το συμβάν έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είπε, αμέσως μετά την αναφορά του περιστατικού, κυανόκρανοι των Ηνωμένων Εθνών στάλθηκαν στην περιοχή για να διερευνήσουν το περιστατικό.

«Η κατάσταση παραμένει ήρεμη και οι κυανόκρανοι των Ηνωμένων Εθνών βρίσκονται σε επαφή με τις δύο πλευρές για την αποτροπή περαιτέρω εντάσεων», πρόσθεσε.

Αναφορές στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ανέφεραν ότι τη Δευτέρα το πρωί τουρκικά τρακτέρ εισήλθαν στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας και προχώρησαν σε καλλιέργεια τεμαχίου γης που ανήκει σε Ελληνοκύπριο ιδιοκτήτη. Πρόκειται για έκταση που βρίσκεται εντός της περιοχής ευθύνης των Ηνωμένων Εθνών.

ΚΥΠΕ