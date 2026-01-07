Γιάννης Αντωνίου: Θέλουμε η Κύπρος να έχει ρόλο και λόγο στα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών [ηχητικό]

Ο Γιάννης Αντωνίου, αναπληρωτής κυβερνητικός Εκπρόσωπος, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 και 97.6, όπου ανέπτυξε τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις της Κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να διασφαλίσει ότι η χώρα θα έχει ουσιαστικό ρόλο και λόγο στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Τόνισε ότι η προεδρία δεν περιορίζεται σε διαδικαστικό ρόλο αλλά συνιστά ενεργή πολιτική παρέμβαση σε κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την Κύπρο είναι να ανταποκριθεί με επάρκεια σε δύο παράλληλα επίπεδα. Από τη μία πλευρά, να υπάρξει πρόοδος και κατάληξη σε σημαντικούς νομοθετικούς φακέλους. Από την άλλη, να υπάρξει ουσιαστική συμβολή στη διαχείριση μεγάλων θεμάτων όπως η άμυνα, η ασφάλεια, το Ουκρανικό και η οικονομία.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η κυπριακή προεδρία θα κληθεί να ανταποκριθεί και σε ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν εντός του εξαμήνου. Σε σχετική ερώτηση διευκρίνισε ότι αναφέρεται σε ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, τις οποίες η Κύπρος, ως προεδρεύουσα χώρα, θα κληθεί να χειριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της κοινωνικής διάστασης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των κοινωνιών και η αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ειδική αναφορά στο στεγαστικό ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι πλέον πρόκειται για πρόβλημα με σαφή ευρωπαϊκή διάσταση.

Αναφερόμενος στις πρακτικές πτυχές της προεδρίας, ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι αναμένονται περίπου 30 χιλιάδες επισκέπτες στην Κύπρο. Τον Απρίλιο προγραμματίζεται το άτυπο Συμβούλιο με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων ηγετών, γεγονός που, όπως είπε, ενισχύει τον ρόλο και την ευθύνη της Κύπρου στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση τού Γιάννη Αντωνίου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 07-01-2026