Επιχείρηση αεροδιακομιδής ασθενούς από πλοίο ανοικτά της Λεμεσού - Σε δράση ΚΣΕΔ και Εθνική Φρουρά

Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ ΝΕΑΡΧΟΣ

Αεροδιακομιδή ασθενούς από εμπορικό πλοίο, το οποίο έπλεε σε θαλάσσια περιοχή στη Λεμεσό, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης(07/01).   

Σε ανακοίνωση του το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης αναφέρει πως, στις 07 Iανουαρίου 2026 και ώρα 11:45, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ ΝΕΑΡΧΟΣ, με σκοπό την αεροδιακομιδή ασθενούς από εμπορικό πλοίο, το οποίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 90 ΝΜ νότια Λεμεσού.

Για την εκτέλεση της ιατρικής αεροδιακομιδής κινητοποιήθηκε Ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ της Εθνικής Φρουράς, στο οποίο επέβαινε εξειδικευμένος νοσηλευτής της ειδικής ομάδας αεροδιακομιδών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ.

Ο ασθενής παραδόθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου στις 13:50 για περαιτέρω νοσηλεία. 

ΚΣΕΔ

