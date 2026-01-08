Λάρνακα: Έλλειψη διαθέσιμων χώρων για νέους τάφους

Για δεύτερη φορά, μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία, ο Δήμος Λάρνακας καλείται να διαχειριστεί πρόβλημα που σχετίζεται με την έλλειψη επαρκών χώρων ταφής. Μετά την εξάντληση των χώρων στο παλιό κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου, στη Λάρνακα, προκύπτει παρόμοιο θέμα και στο νέο δημοτικό κοιμητήριο της Τερσεφάνου που κατασκευάστηκε το 2017. Ως εκ τούτου, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ο Δήμος Λάρνακας προκήρυξε διαγωνισμό για δημιουργία της δεύτερης φάσης του κοιμητηρίου στο δημοτικό διαμέρισμα Τερσεφάνου, με τις κατασκευαστικές εργασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν τους προσεχείς μήνες.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες έχουν προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026, συνεπώς τα έργα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν, εκτός απροόπτου, μέχρι την ερχόμενη άνοιξη. Το κόστος επέκτασης του νεκροταφείου υπολογίζεται ότι θα φτάσει τις 860 χιλιάδες ευρώ. Όπως διαφαίνεται από τους όρους των προσφορών, η επέκταση του δημοτικού νεκροταφείου στην Τερσεφάνου επείγει, καθότι έχει αποφασιστεί όπως οι εργασίες εκτελεστούν κατά φάσεις. Η πρώτη φάση θ’ αφορά την προετοιμασία και τη διαμόρφωση νέων τάφων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση λειτουργία του καινούργιου τμήματος του κοιμητηρίου, λόγω της έλλειψης που παρατηρείται όσον αφορά τους διαθέσιμους τάφους στο υφιστάμενο νεκροταφείο.

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα κληθεί να εκτελέσει σε πρώτο στάδιο τις απολύτως αναγκαίες εργασίες, ούτως ώστε να τεθεί άμεσα σε λειτουργία το πρώτο (καινούργιο) τμήμα, και σε μεταγενέστερο στάδιο θα προχωρήσει με τα υπόλοιπα έργα. Η δεύτερη φάση επέκτασης του κοιμητηρίου Τερσεφάνου υπολογίζεται να έχει διάρκεια περίπου τεσσάρων μηνών και θα περιλαμβάνει την υλοποίηση των υπολοίπων τάφων, τις εργασίες θεμελίωσης του ιδιωτικού οδικού δικτύου χωρίς την τελική ασφαλτική επίστρωση, καθώς και τα υπόλοιπα έργα που προβλέπονται. Στην τελευταία φάση, η εταιρεία που θα κερδίσει τον διαγωνισμό θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που θ’ αφορούν την πλήρη κατασκευή του χώρου στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένων και των έργων για την τελική ασφαλτική επίστρωση των ιδιωτικών οδικών δικτύων. Υπενθυμίζουμε ότι το νέο δημοτικό κοιμητήριο της Λάρνακας κατασκευάστηκε στην Τερσεφάνου σε ιδιωτική γη έκτασης 116 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, η οποία αποκτήθηκε με αναγκαστική απαλλοτρίωση. Το κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου είναι εδώ και πολλά χρόνια υπερπλήρες, χωρίς άλλη διαθέσιμη γη για δημιουργία νέων τάφων. Η Τερσεφάνου βρίσκεται σε απόσταση περίπου οκτώ χιλιομέτρων από την πόλη της Λάρνακας.