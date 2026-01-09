Καθηλωμένοι χωρίς λύση: Χιλιάδες οχήματα χωρίς ΜΟΤ εδώ και σχεδόν δύο μήνες

Χιλιάδες οδηγοί στην Κύπρο παραμένουν χωρίς όχημα από τις 19 Νοεμβρίου, μετά την ακύρωση του πιστοποιητικού καταλληλότητας ΜΟΤ λόγω της υπόθεσης των ελαττωματικών αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ, με ένα σημαντικό μέρος τους να βρίσκεται εκτός οποιουδήποτε πλαισίου στήριξης.

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από τις εταιρείες στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025 είχε ανασταλεί το ΜΟΤ για συνολικά 10.782 οχήματα. Από αυτά, 4.327 ιδιοκτήτες είχαν διευθετήσει ραντεβού για αντικατάσταση αερόσακου έως το τέλος Ιανουαρίου 2026. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μέτρα στήριξης, τα οποία όμως προϋποθέτουν ρητά την ύπαρξη προγραμματισμένου ραντεβού.

Όπως προβλέπεται, οι οδηγοί που έχουν κλειστό ραντεβού δικαιούνται δωρεάν διακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, εφόσον το όχημά τους είναι ακινητοποιημένο και δεν διαθέτουν άλλο. Παράλληλα, χαμηλοσυνταξιούχοι, λήπτες ΕΕΕ, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και ιδιοκτήτες αναπηρικών οχημάτων, δικαιούνται εφάπαξ οικονομική στήριξη ύψους 100 ευρώ ανά εβδομάδα μέχρι την ημερομηνία του ραντεβού τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με λειτουργό του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, για μεγάλο αριθμό οχημάτων η αντιπροσωπεία δεν έχει προμηθευτεί τα απαραίτητα ανταλλακτικά εδώ και περίπου δύο μήνες. Το αποτέλεσμα είναι εκατοντάδες οδηγοί να αδυνατούν ακόμη και να εξασφαλίσουν ραντεβού, παρότι το ΜΟΤ τους έχει ακυρωθεί και τα οχήματά τους παραμένουν καθηλωμένα.

Ο ίδιος λειτουργός ανέφερε ότι το πρόβλημα αφορά την πλειονότητα των περιπτώσεων αυτής της κατηγορίας, χωρίς να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή του πόσα οχήματα είχαν τελικά τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τους αερόσακους και να επανεκδώσουν ΜΟΤ. Για όσους δεν μπορούν να κλείσουν ραντεβού λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, τα μέτρα στήριξης δεν εφαρμόζονται.

Την ίδια ώρα, το κόστος και την ταλαιπωρία επωμίζονται εξ ολοκλήρου οι οδηγοί, χωρίς να τους παρέχεται οποιαδήποτε ουσιαστική στήριξη. Τα κριτήρια για τα όποια παρέχονται μέτρα στήριξης προβλέπουν ρητά ότι δικαιούχοι είναι όσοι έχουν προγραμματισμένο ραντεβού για αντικατάσταση αερόσακου. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια την αντιπροσωπεία, τα ανταλλακτικά δεν είναι διαθέσιμα στην Κύπρο, γεγονός που καθιστά αδύνατη ακόμη και την εξασφάλιση ραντεβού.

Στην πράξη, οι οδηγοί αυτοί βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο. Το αρμόδιο υπουργείο δηλώνει αδυναμία παρέμβασης, ενώ η αντιπροσωπεία αδυνατεί να δώσει λύση, με αποτέλεσμα εκατοντάδες πολίτες να παραμένουν χωρίς μέσο μετακίνησης για μήνες, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ανακούφιση.