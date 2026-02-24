Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τερτίπια ε/κ πλευράς λίγο πριν τη συνάντηση: «Δεν δεχόμαστε παιχνίδια χειραγώγησης», λέει ο Έρχιουρμαν - Η ανάρτηση για το σχολείο Ριζοκαρπάσου

«Η απόφαση για την επίσκεψη είναι δική μας και θα πραγματοποιηθεί. Δεν λήφθηκε κατόπιν κανενός αιτήματος από τον νότο», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Παιχνίδια χειραγώγησης από την Ε/κ πλευρά βλέπει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, λίγο πριν τη συνάντηση [11 το πρωί] με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Χασίμ Ντιάν. Ο Έρχιουρμαν, σε αυστηρή ανάρτηση, τονίζει ότι η απόφαση για την επίσκεψη στο σχολείο όπου φοιτούν Ελληνοκύπριοι μαθητές λήφθηκε πριν από 15 ημέρες. Όπως σημειώνει, η επίσκεψη θεωρήθηκε από την πλευρά του ως κάτι απόλυτα φυσιολογικό, γι' αυτό και δεν έγινε καμία προσπάθεια να παραμείνει «μυστική».

Στην ανάρτησή του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εξηγεί ότι όταν ερωτήθηκε από επαφές του στις ελεύθερες περιοχές πριν από 3-4 ημέρες για το αν σχεδιάζει μια τέτοια επίσκεψη, απάντησε πως «δεν είναι ακόμη στο πρόγραμμα», καθώς οι λεπτομέρειες δεν είχαν οριστικοποιηθεί. Μόλις το πρόγραμμα οριστικοποιήθηκε χθες, εκδόθηκε επίσημη ειδοποίηση, όπως ακριβώς συνέβη και για την επίσκεψή του στο τουρκοκυπριακό γυμνάσιο της ίδιας περιοχής.

Διαψεύδει τα δημοσιεύματα

Σχολιάζοντας σημερινό δημοσίευμα ελληνοκυπριακής εφημερίδας, το οποίο εμφάνιζε τον κ. Χριστοδουλίδη έτοιμο να εγείρει θέματα για τη λειτουργία του σχολείου στο Ριζοκάρπασο στη σημερινή τους συνάντηση, ο κ. Έρχιουρμαν ήταν σαφής:

«Η απόφαση για την επίσκεψη είναι δική μας και θα πραγματοποιηθεί. Δεν λήφθηκε κατόπιν κανενός αιτήματος από τον νότο. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε κάποιον από τον νότο για να επισκεφθούμε ένα σχολείο στο Καρπάσι.»

Ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε τις προσπάθειες των ΜΜΕ να παρουσιάσουν την κίνηση αυτή ως αποτέλεσμα ελληνοκυπριακής απαίτησης («το ζητήσαμε, το έκαναν») ως «παιχνίδια χειραγώγησης» που απέχουν από τη σοβαρότητα και την ειλικρίνεια. Κατέληξε λέγοντας πως θα μεταφέρει αυτές τις θέσεις στον κ. Χριστοδουλίδη κατά τη σημερινή τους συνάντηση, υπογραμμίζοντας πως θα συνεχίσει την πορεία του με ψυχραιμία και σοβαρότητα, μακριά από «παιχνίδια επίρριψης ευθυνών».

