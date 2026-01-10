Συνελήφθη 27χρονος για διαρρήξεις και κλοπές στη Λευκωσία - Εντοπίστηκε σε αυτοκινητόδρομο

Στη σύλληψη 27χρονου, ο οποίος καταζητείτο σε σχέση με υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής στη Λευκωσία, προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής, 9 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 27χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 8.00 το βράδυ και συνελήφθη δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί εναντίον του, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διάρρηξης και κλοπής, καθώς και υπόθεσης κλοπής χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό.

Οι υποθέσεις αφορούν διάρρηξη γραφείων λογιστηρίου στη Λευκωσία, η οποία διαπράχθηκε μεταξύ 23 Δεκεμβρίου και 3 Ιανουαρίου, καθώς και διάρρηξη κατοικίας στον Στρόβολο, που σημειώθηκε τη νύχτα μεταξύ 5ης και 6ης Ιανουαρίου. Από το λογιστήριο κλάπηκε φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ενώ από την κατοικία κλάπηκαν χρηματικό ποσό και πορτοφόλι που περιείχε δύο τραπεζικές κάρτες.

Όπως προέκυψε από τα υπό διερεύνηση στοιχεία, μία από τις τραπεζικές κάρτες χρησιμοποιήθηκε παράνομα μετά την κλοπή της, για πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού σε καφετέρια στη Λευκωσία.

Κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων από το ΤΑΕ Λευκωσίας, εξασφαλίστηκαν στοιχεία εναντίον του 27χρονου, με αποτέλεσμα να εκδοθούν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Στο πλαίσιο των εξετάσεων, η Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τον εντοπισμό του. Μετά τη σύλληψή του, η συνέχιση της δημοσίευσης των στοιχείων του θεωρείται αχρείαστη.

Ο 27χρονος ανακόπηκε για έλεγχο γύρω στις 8.15 το βράδυ από μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων (ΟΠΟΔ) του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Αμμοχώστου. Ακολούθως μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης, όπου και συνελήφθη.

Παράλληλα, εναντίον του διερευνάται και υπόθεση παραβάσεων τροχαίας, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλισης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.