Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συνελήφθη 27χρονος για διαρρήξεις και κλοπές στη Λευκωσία - Εντοπίστηκε σε αυτοκινητόδρομο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Καταζητείτο για υποθέσεις διάρρηξης γραφείων και κατοικίας, καθώς και για παράνομη χρήση τραπεζικής κάρτας - Οδηγούσε χωρίς άδεια και ασφάλεια.

Στη σύλληψη 27χρονου, ο οποίος καταζητείτο σε σχέση με υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής στη Λευκωσία, προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής, 9 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 27χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 8.00 το βράδυ και συνελήφθη δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί εναντίον του, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διάρρηξης και κλοπής, καθώς και υπόθεσης κλοπής χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό.

Οι υποθέσεις αφορούν διάρρηξη γραφείων λογιστηρίου στη Λευκωσία, η οποία διαπράχθηκε μεταξύ 23 Δεκεμβρίου και 3 Ιανουαρίου, καθώς και διάρρηξη κατοικίας στον Στρόβολο, που σημειώθηκε τη νύχτα μεταξύ 5ης και 6ης Ιανουαρίου. Από το λογιστήριο κλάπηκε φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ενώ από την κατοικία κλάπηκαν χρηματικό ποσό και πορτοφόλι που περιείχε δύο τραπεζικές κάρτες.

Όπως προέκυψε από τα υπό διερεύνηση στοιχεία, μία από τις τραπεζικές κάρτες χρησιμοποιήθηκε παράνομα μετά την κλοπή της, για πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού σε καφετέρια στη Λευκωσία.

Κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων από το ΤΑΕ Λευκωσίας, εξασφαλίστηκαν στοιχεία εναντίον του 27χρονου, με αποτέλεσμα να εκδοθούν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Στο πλαίσιο των εξετάσεων, η Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τον εντοπισμό του. Μετά τη σύλληψή του, η συνέχιση της δημοσίευσης των στοιχείων του θεωρείται αχρείαστη.

Ο 27χρονος ανακόπηκε για έλεγχο γύρω στις 8.15 το βράδυ από μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων (ΟΠΟΔ) του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Αμμοχώστου. Ακολούθως μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης, όπου και συνελήφθη.

Παράλληλα, εναντίον του διερευνάται και υπόθεση παραβάσεων τροχαίας, καθώς κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλισης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΑΣΤΥΝΟΜΙΑΤΡΟΧΑΙΟΣΥΛΛΗΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα