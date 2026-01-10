Προχωρεί η διαδικασία εκλογής νέου μητροπολίτη Πάφου

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ιερά Σύνοδος προς τον πρώην μητροπολίτη Πάφου είναι σαφείς, συγκεκριμένες και απορρέουν από το εκκλησιαστικό δίκαιο, δήλωσε χθες στον «Π» ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χρηστάκης Ευσταθίου, καλώντας τον Τυχικό να προχωρήσει έστω και τώρα στα τέσσερα βασικά βήματα που του έθεσε η Ιερά Σύνοδος, δηλαδή να υπογράψει την Ομολογία Πίστεως, να ακυρώσει και να αποσύρει οποιαδήποτε προσφυγή του σε πολιτικό δικαστήριο, να καταδικάσει απερίφραστα το φαινόμενο του αποτειχισμού και να αποφεύγει κάθε ενέργεια ή στάση που προκαλεί σκανδαλισμό στο εκκλησιαστικό σώμα και στους πιστούς.

Ο κ. Ευσταθίου επεσήμανε ότι, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρώην μητροπολίτης Πάφου δεν προβαίνει σε δημόσιες τοποθετήσεις, εντούτοις, μικρή μερίδα ατόμων που δηλώνουν υποστηρικτές του δραστηριοποιείται έντονα στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, πρόκειται για φωνές που χαρακτηρίζονται από τοξικό λόγο, οι οποίες, μέσα από ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, δηλητηριάζουν το κλίμα και προκαλούν σύγχυση και σκανδαλισμό στους πιστούς της Εκκλησίας.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το ενδεχόμενο καθαίρεσης του Τυχικού σε περίπτωση που δεν υπογράψει την Ομολογία Πίστεως, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής ξεκαθάρισε ότι για την Εκκλησία της Κύπρου το θέμα, στην παρούσα φάση, θεωρείται λήξαν. Όπως σημείωσε, η Εκκλησία δεν λειτουργεί με χρονοδιαγράμματα και δεν πρόκειται να αναμένει επ’ αόριστον την απόφαση του πρώην μητροπολίτη Πάφου.

«Αν ο ίδιος αποφασίσει να προχωρήσει στα ζητούμενα, επιστρέφει. Αν όχι, τότε θα στερηθεί των ιερατικών του καθηκόντων και δεν θα μπορεί να λειτουργεί ή να ιερουργεί βάσει της επισκοπικής του ιδιότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα της προσφυγής σε πολιτικά δικαστήρια για εκκλησιαστικά θέματα. Ο κ. Ευσταθίου υπογράμμισε ότι τα πολιτικά δικαστήρια δεν μπορούν να παρεμβαίνουν σε ζητήματα που άπτονται της εσωτερικής λειτουργίας της Εκκλησίας της Κύπρου, σημειώνοντας πως πρόκειται για πρακτικές που έχουν ξεκαθαριστεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Όπως είπε, η Εκκλησία της Κύπρου διαθέτει το δικό της εκκλησιαστικό δίκαιο και τον δικό της καταστατικό χάρτη, βάσει των οποίων λαμβάνονται και εφαρμόζονται οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου.

Παράλληλα, εξέφρασε άγνοια ως προς το σκεπτικό που οδήγησε τον επίσκοπο Τυχικό –ή οποιονδήποτε ιερωμένο και δη επίσκοπο– να προσφεύγει σε πολιτικά δικαστήρια για καθαρά εκκλησιαστικά ζητήματα, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ιεροί κανόνες που ρυθμίζουν τέτοιες διαφορές εντός της Εκκλησίας.

Σε ό,τι αφορά την εκλογή νέου μητροπολίτη Πάφου, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής διευκρίνισε ότι το θέμα αυτό είναι ανεξάρτητο από την υπόθεση Τυχικού. Όπως είπε, η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά βάσει των δεδομένων και των αποφάσεων που θα ληφθούν κατά την επόμενη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, η οποία είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη στις 14 Ιανουαρίου.

Μέχρι στιγμής, ο πρώην μητροπολίτης Πάφου Τυχικός δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση ή δημόσιο σχόλιο αναφορικά με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου που τον έθεσε σε επ’ αόριστον αργία. Όπως κατέληξε ο κ. Ευσταθίου, ανεξαρτήτως των εξελίξεων ή των επιλογών που θα κάνει ο ίδιος ο Τυχικός, η Εκκλησία της Κύπρου θεωρεί το κεφάλαιο αυτό κλειστό και δεν προτίθεται να επανέλθει στο συγκεκριμένο ζήτημα.