Δύο συλλήψεις σε Λάρνακα-Λευκωσία για διάρρηξη κατοικίας και κλοπή από οικοδομή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η κλοπή καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας το περασμένο Σάββατο, 10 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, από την οικοδομή κλάπηκαν τέσσερις αλουμινένιες πόρτες.

Τη σύλληψη δύο προσώπων σήμερα από μέλη της Αστυνομίας στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας, σε σχέση με δύο ξεχωριστές υπό διερεύνηση υποθέσεις που αφορούν σε διάρρηξη κατοικίας και σε κλοπή περιουσίας από οικοδομή, ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας οι Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται, οι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Λάρνακας και το ΤΑΕ Λευκωσίας να διερευνούν τις δύο υποθέσεις.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η διάρρηξη κατοικίας στη Λάρνακα διαπράχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα στις 16 Δεκεμβρίου και καταγγέλθηκε την ίδια μέρα στην Αστυνομία, από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, από την κατοικία κλάπηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και χρυσαφικά.

Συμπληρώνεται ότι από τις εξετάσεις που έγιναν από μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, προέκυψαν στοιχεία εναντίον 21χρονου, βάσει των οποίων εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του. Ο 21χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας από μέλη του ΤΑΕ και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Προστίθεται ότι στη Λευκωσία, μέλη του ΤΑΕ προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας στη σύλληψη 48χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εξασφαλίστηκε μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης κλοπής περιουσίας από οικοδομή στον Στρόβολο.

Η κλοπή καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας το περασμένο Σάββατο, 10 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την καταγγελία, από την οικοδομή κλάπηκαν τέσσερις αλουμινένιες πόρτες.

Τα μέλη του ΤΑΕ διενήργησαν έρευνα στην κατοικία του 48χρονου, όπου στην αυλή εντόπισαν δύο αλουμινένιες πόρτες, που πιστεύεται ότι είναι μέρος της κλοπιμαίες περιουσίας, αφού αναγνωρίστηκαν και από τον εργολάβο της οικοδομής, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

