Το Α’ βραβείο για μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου Πάφου στο φετινό διαγωνισμό της Μητρόπολης Πάφου

Το Α’ βραβείο στην κατηγορία εικαστική δημιουργία με το έργο της «Αέναες ψυχές» κέρδισε η μαθήτρια του Γυμνασίου Αποστόλου Παύλου Πάφου Άννα Τσιφούτη, με υπεύθυνο καθηγητή τον φιλόλογο Γιάγκο Γιάγκου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Εξήντα χρόνια από την καθιέρωση του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν», του Διονύσιου Σολωμού, ως εθνικού ύμνου της Κυπριακής Δημοκρατίας (1966-2026)- Πόθοι, αγώνες, προκλήσεις. Όπως αναφέρεται, η βράβευση έγινε στο πλαίσιο του φετινού διαγωνισμού της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου με θέμα την αναθέρμανση στην ψυχή των μαθητών , μέσα από την επαφή τους με την ποίηση του Εθνικού Ύμνου, των εννοιών της πατρίδας και της ελευθερίας, έτσι που αυτές να αποκτήσουν τον καθοδηγητικό τους χαρακτήρα .

Όπως αναφέρεται οι δύσκολοι καιροί που περνά η μικρή μας πατρίδα καθιστούν επιβεβλημένη την ενδυνάμωση κάθε σύνδεσης με τον υπόλοιπο ελληνισμό και κάθε κίνησης για αυτογνωσία και συντήρηση της ελληνικής μας ταυτότητας.

Ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν», του Διονύσιου Σολωμού, αποτελεί προστίθεται στην ανακοίνωση, « σαν σύνολο σύνδεση ποιητικά με τις απαρχές του εθνικού νεοελληνικού βίου μας. Το παιδί, ο έφηβος, αλλά και ο ώριμος άνθρωπος με τον αισθητικό τρόπο εύκολα αισθάνονται τις ρίζες τους».