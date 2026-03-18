Τυχικός: Νέα απόρριψη της προσφυγής του από το Φανάρι - Στο προσκήνιο η εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενημέρωσε χθες την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου ότι απορρίπτεται και η δεύτερη προσφυγή του Επισκόπου Τυχικού, η οποία στρεφόταν κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου να τον θέσει σε αργία, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκη Ευσταθίου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως τώρα η Ιερά Σύνοδος εστιάζεται στην ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του καταστατικού και στην προώθηση των διαδικασιών για εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Πρόσθεσε ακόμη πως επαφίεται στον ίδιο τον Επίσκοπο Τυχικό για να αποφασίσει για το πως θα πορευτεί ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Επίσκοπος είχε καταθέσει νέο έκκλητο στα τέλη Ιανουαρίου, αμφισβητώντας την απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Τότε, είπε ο κ. Ευσταθίου, η Εκκλησία της Κύπρου είχε σχολιάσει πως η ενέργεια αυτή είναι αντιφατική, δεδομένου ότι ο Τυχικός δεν είχε αποδεχθεί την αρχική απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την οποία επιχείρησε να προσβάλει και μέσω των πολιτικών δικαστηρίων.

Ο κ. Ευσταθίου είχε επίσης επισημάνει ότι η Ιερά Σύνοδος δεν προτίθεται να ασχοληθεί περαιτέρω με τις κινήσεις του Τυχικού, εκφράζοντας την άποψη ότι τρίτα πρόσωπα ενδέχεται να τον καθοδηγούν σε λανθασμένες επιλογές.

Τις πληροφορίες για απόρριψη της δεύτερης προσφυγής του Επισκόπου Τυχικού δημοσίευσε η εφημερίδα Φιλελεύθερος.

Πηγή: ΚΥΠΕ