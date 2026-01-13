Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα για κακοποίηση χελώνας στην Πάφο - Το βίντεο που οδήγησε στις συλλήψεις

  Υπόθεση που αφορά στην νομοθεσία για την προστασία και ευημερία των ζώων, διερευνά η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό νεκρής χελώνας στην Πάφο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται από την Αστυνομία για τα Ζώα, με τις συνθήκες και αίτια θανάτου της χελώνας να διερευνώνται.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από καταγγελία που δέχθηκε η Αστυνομία γύρω στη 1.30 το μεσημέρι χθες Δευτέρα [12/01], για κακοποίηση χελώνας σε παραλιακή περιοχή στην επαρχία Πάφου, από αριθμό προσώπων.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις. Από τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, προέκυψαν στοιχεία για την ταυτότητα των εν λόγω προσώπων. Αυτοί εντοπίστηκαν στον χώρο εργασίας τους, όπου και εντοπίστηκε και η νεκρή χελώνα, που παραλήφθηκε από την Αστυνομία, για τους σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Χθες ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα ΜΚΔ δείχνει έναν άνδρα, πιθανότατα υπάλληλο του Δήμου Χλώρακας, να ρίχνει και να κλωτσά μια χελώνα στην παραλία. Άλλοι στέκονται και παρακολουθούν σιωπηλοί, ενώ ένας τουρίστας καταγράφει τη σκηνή. Το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά από την ιστοσελίδα του «Φιλελευθέρου».

