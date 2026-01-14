Mercosur: Ψάχνουν... τη μελέτη αντικτύπου στην κυπριακή γεωργία - «Πουλήσατε τους παραγωγούς»

Ερωτηματικό παραμένει εάν η απόφαση της κυβέρνησης να δώσει θετική ψήφο στη συμφωνία ΕΕ - Mercosur στηρίζεται σε οικονομοτεχνική μελέτη του κυπριακού κράτους, για τις συνέπειες που θα επιφέρει στη βιωσιμότητα του κυπριακού γεωργικού τομέα, καθώς παρά την εκτενή συνεδρίαση, πέρα των δύο ωρών, στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής την Τετάρτη, και παρά τα επανειλημμένα ερωτήματα, η κυβερνητική πλευρά δεν μπόρεσε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απουσία του υπουργού Εμπορίου, Μιχάλη Δαμιανού, συνέβαλε στο να μη διασκεδαστούν οι ανησυχίες των βουλευτών και των αγροτικών οργανώσεων για τη συγκατάθεση της Κύπρου, χωρίς προηγουμένως να υπερασπιστεί το μέλλον του αγροτικού κόσμου, και να θέσει όρους και προϋποθέσεις, ώστε να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός από την είσοδο φθηνών προϊόντων. Από την πλευρά τους οι αγροτικές οργανώσεις εξέφρασαν απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε διαβούλευση μαζί τους, ενώ δήλωσαν πεπεισμένες ότι θα πληγούν τα εισοδήματα των παραγωγών της Κύπρου, με το επιχείρημα ότι συνήθως τέτοιες συμφωνίες λειτουργούν εις βάρος των μικρών χωρών, οι οποίες περισσότερο εισάγουν παρά εξάγουν.

«Πουλήσατε τους παραγωγούς»

Οι τόνοι ανέβηκαν με την αναφορά του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο σε συσκέψεις συντόνιζε τα αρμόδια υπουργεία για τη λήψη της θετικής απόφασης, ότι δεν έκαναν κοινωνική διαβούλευση, αλλά εσωτερική σύσκεψη αρμόδιων υπουργείων. Αφού σημείωσε ότι ήδη φτάνουν προϊόντα στην Κύπρο από χώρες της Mercosur, όπως σογιάλευρο για ζωοτροφές και 2/3 του εισαγόμενου καφέ (Βραζιλία), τόνισε ότι στις συσκέψεις έλαβαν υπόψη όλους τους παράγοντες και διαπίστωσαν ότι «η συμφωνία ΕΕ – Mercosur δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην Κύπρο, ενώ αντιθέτως διαφάνηκε ότι θα προκύψουν οφέλη για την κυπριακή οικονομία και τους καταναλωτές. Επίσης δημιουργούνται προοπτικές και για τις κυπριακές εξαγωγές, όπως το χαλούμι και τα κυπριακά φαρμακευτικά προϊόντα». Τότε ακούστηκαν φωνές από πλευράς αγροτικών οργανώσεων, τονίζοντας ότι αυτές ποτέ δεν καλέστηκαν. «Αποφασίζετε για εμάς χωρίς εμάς; Δεν ντρέπεστε; Πουλήσατε τους παραγωγούς! Ντροπή! Είστε ψεύτες», είπε ο γενικός γραμματέας της ΕΚΑ, Πανίκος Χάμπας. Κατευνάζοντας τα πνεύματα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ, ζήτησε από το Υπουργείο Εξωτερικών όπως καταθέσει στη Βουλή τα πρακτικά από τις συναντήσεις.

«Αφοπλισμένη» η κυπριακή Βουλή

Όπως ξεκαθάρισε το Υπουργείο Εξωτερικών, η Βουλή της Κύπρου δεν θα μπορέσει να απορρίψει τη συμφωνία, υπό την έννοια ότι είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, την ενδιάμεση εμπορική συμφωνία, την οποία ενέκρινε πρόσφατα η πλειοψηφία των κρατών – μελών, και την πολιτική. Εάν τα κόμματα απορρίψουν στη Βουλή την πολιτική συμφωνία, θα συνεχίσει να ισχύει η ενδιάμεση εμπορική, η οποία αφορά μόνο θέματα επενδύσεων, είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ και δεν θα περάσει από τα κοινοβούλια των κρατών – μελών. Ενώπιον τους θα βρεθεί η δεύτερη συμφωνία, η οποία, όπως λέχθηκε, είναι μικτή και περιλαμβάνει τόσο τα θέματα επενδύσεων όσο και άλλες πτυχές, όπως τις περιβαλλοντικές.

Εναγώνια ερωτήματα

Πρωτίστως η βροχή ερωτημάτων που δέχτηκαν οι υπουργοί Γεωργίας και Υγείας ήταν για το ζήτημα της υγείας, για να ακολουθήσει η βιωσιμότητα του κλάδου από αθέμιτο ανταγωνισμό και ο αντίκτυπος στο περιβάλλον. Την ίδια ώρα εξέφρασαν ανησυχίες για το χαλούμι, τόσο γιατί δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα 350 ευρωπαϊκών προϊόντων ΠΟΠ, τα οποία θα προστατεύονται από τη Συμφωνία, όσο και γιατί, όπως γνωστοποιήθηκε στη συνεδρίαση, ακόμα δεν έγινε μέριμνα για να γραφτεί η εμπορική επωνυμία του στις χώρες της Mercosur. Για αυτό το θέμα η υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, ενημέρωσε ότι δεν περιλήφθηκε, διότι όταν καταρτιζόταν ο κατάλογος, δεν είχε εγγραφεί ως ΠΟΠ. Ωστόσο, πρόσθεσε, η Συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα αναθεώρησης του καταλόγου αμέσως μετά την επικύρωση της ολοκληρωμένης «Εταιρικής Συμφωνίας ΕΕ–Mercosur (EMPA)».

Η υγεία

Το παρών του στη συνεδρίαση έδωσε και ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Όπως είπε, οι προεκτάσεις αυτής της συμφωνίας αγγίζουν δύο πολύ σοβαρές πτυχές της Κύπρου και της Ευρώπης. «Το πρώτο έχει να κάνει με την υγεία του κόσμου, με την οποία δεν πρέπει να παίζει κανείς. Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία υπεγράφη μετά από έντονες πιέσεις δυνατών χωρών της ΕΕ και μεγάλων συμφερόντων. Γιατί ψηφίσαμε θετικά; Όταν η ΕΕ εδώ και χρόνια έχει απαγορεύσει μια σειρά φυτοφαρμάκων, πώς δεχόμαστε να μπαίνουν από την πίσω πόρτα;» διερωτήθηκε. Τόσο ο κ. Στεφάνου όσο και οι βουλευτές ρώτησαν τους δύο υπουργούς στη βάση ποιου σκεπτικού και μελετών η Κύπρος ψήφισε θετικά.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΑ, Χρίστος Παπαπέτρου, αναφέρθηκε σε έναν κατάλογο με απαγορευμένα αντιβιοτικά για κρέας που χρησιμοποιούνται στις χώρες της Mercosur. «Είναι μια μεροληπτική συμφωνία, υπέρ συγκεκριμένων βιομηχανιών, κυρίως της Γερμανίας. Το αποτέλεσμα είναι να τρώμε εμείς μεταλλαγμένα και καρκινογόνα τρόφιμα για χάρη της Γερμανίας», είπε.

Ο Τάσος Γιαπάνης, γ.γ. του Παναγροτικού, σημείωσε ότι δεν προηγήθηκαν διαβουλεύσεις με τους αγρότες. Ανέφερε ότι τα γεωργικά προϊόντα στις χώρες της Mercosur δεν υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους. «Πρώτα απ’ όλα είναι η υγεία. Δεν υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι», τόνισε. Θα εισάγονται φθηνά αγροτικά προϊόντα, γιατί οι μισθοί στη Λατινική Αμερική είναι πιο χαμηλοί, πρόσθεσε. Επίσης ζήτησε όπως οι αγρότες στην Κύπρο και την Ευρώπη επιχορηγούνται για τα χαμένα εισοδήματα μετά από τις εισαγωγές αυτών των προϊόντων.

Καμία έκπτωση στους ελέγχους, διαβεβαίωσε ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης

Στην τοποθέτησή του και στην πρώτη του παρουσία στη Βουλή μετά τον διορισμό του, ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, διαβεβαίωσε ότι σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Υγείας και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες δεν έχουν πρόθεση να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του κόσμου. Όπως είπε, δεν θα αναφερθεί ειδικά στη συμφωνία, όμως τόνισε ότι υπάρχει σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος προβλέπει ότι όλα τα τρόφιμα από τρίτες χώρες υπόκεινται σε ελέγχους για διασφάλιση της υγείας. «Αυτό θα εφαρμοστεί και με την εφαρμογή της συμφωνίας, χωρίς καμία έκπτωση», τόνισε. Εξάλλου αναφέρθηκε σε εισαγωγές στην Κύπρο από χώρες της Λατινικής Αμερικής στο παρελθόν, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα.

Αναμένουν απαντήσεις για τη μελέτη και το χαλλούμι

Μετά από επίμονα ερωτήματα των βουλευτών του ΑΚΕΛ για το αν υπάρχει αξιόπιστη μελέτη από το Υπουργείο Εμπορίου για τον αντίκτυπο της συμφωνίας στα εισοδήματα των Κυπρίων αγροτών, στην οποία στηρίχθηκε η κυβέρνηση στο να δώσει θετική ψήφο, ο λειτουργός του Υπουργείου δεν μπόρεσε να απαντήσει, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ, να ανακοινώσει ότι η συνεδρίαση για το θέμα θα συνεχιστεί την επόμενη Τρίτη, ζητώντας όπως παρευρεθεί ό ίδιος ο υπουργός Εμπορίου. Στην ίδια συνεδρίαση θα του ζητηθούν απαντήσεις σε σχέση με τη μη εγγραφή του χαλουμιού στη λίστα προϊόντων ΠΟΠ που θα προστατεύει η συμφωνία και για τη μη εγγραφή της εμπορικής επωνυμίας στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.