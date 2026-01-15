Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπόθεση απόπειρας φόνου στην Λάρνακα διερευνά η Αστυνομία

Υπόθεση απόπειρας φόνου και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης διερευνά η Αστυνομία, σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8 μ.μ. στην περιοχή Κίτι, όταν 38χρονος αλλοδαπός φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι 35χρονο αλλοδαπό, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Ο 38χρονος συνελήφθη από την Αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

