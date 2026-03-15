Βροχές, χαλάζι, χιόνια και άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ - Πότε αλλάζει ο καιρός

Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Από την Τετάρτη θα παρατηρείται στην ατμόσφαιρα σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα, ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ με ριπές που τοπικά μπορεί να φτάνουν τα 7 μποφόρ, για να καταστούν σύντομα κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ με ριπές που τοπικά μπορεί να φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ τις μεσημβρινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Τρίτη και την Τετάρτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες την Τετάρτη ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.Η θερμοκρασία θα σημειώσει τη Δευτέρα μικρή άνοδο, κυρίως στο εσωτερικό, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

