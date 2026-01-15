«Μηδενική ανοχή»: Έστειλε επιστολές στα αρμόδια υπουργεία ο Δήμος Αγ. Νάπας μετά τις αποκαλύψεις του Channel 4 - Η ανακοίνωσή του

Σε εξέλιξη οι εργασίες του Κολλεγίου Επιτρόπων - Live εικόνα οι δηλώσεις Φον ντερ Λάιεν (φώτος)

Ο Δήμαρχος βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθώς και με τον Αρχηγό της Αστυνομίας - «Σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της Αγίας Νάπας».

Ο Δήμος Αγίας Νάπας καταδικάζει απερίφραστα τα μεμονωμένα, όπως τα χαρακτηρίζει, περιστατικά που καταγράφονται στο ντοκιμαντέρ του βρετανικού καναλιού Channel 4, ενώ τονίζει ότι προχώρησε ήδη σε ενέργειες προς τα αρμόδια Υπουργεία και τις Αρχές. Το ντοκιμαντέρ, υπενθυμίζεται, κάνει λόγο για εκμετάλλευση και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης νεαρών Βρετανίδων εργαζομένων στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος, διά του δημάρχου Χρίστος Ζαννέττου, δηλώνει «μηδενική ανοχή σε παράνομες πρακτικές και καταδικάζει απερίφραστα τα μεμονωμένα περιστατικά που καταγράφονται», τονίζοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της Αγίας Νάπας».

Όπως αναφέρεται, έχουν ήδη «αποσταλεί επιστολές προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία, το Υφυπουργείο Τουρισμού και τις αρμόδιες Αρχές, ενώ ο Δήμαρχος βρίσκεται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθώς και με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, με στόχο τη διερεύνηση των καταγγελιών και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων».

Παράλληλα, ο Δήμος υπογραμμίζει ότι «η Αγία Νάπα αποτελεί διεθνή τουριστικό προορισμό που φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο και λειτουργεί με σεβασμό στη νομιμότητα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην αξιοπρέπεια τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών».

 

 

 

 

