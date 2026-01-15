Αγία Νάπα: Μετά τον σάλο με βίντεο του Channel 4 για εκμετάλλευση και σεξουαλική παρενόχληση Βρετανίδων, η Αστυνομία ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα

Η Αστυνομία Κύπρου άρχισε αυτεπάγγελτη έρευνα, αναφορικά με ρεπορτάζ του Channel 4, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων στην Αγία Νάπα. Επίκεντρο των ερευνών, αναφέρουν πληροφορίες του politis.com.cy το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ η Αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει πρόσωπα που μιλούν σε αυτό.

Στο ρεπορτάζ του Channel 4 εκθέτει διεθνώς την Κύπρο και ειδικότερα την Αγία Νάπα, φέρνοντας στο φως σοβαρές καταγγελίες για απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και διαμονής, καθώς και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος νεαρών Βρετανίδων που μεταβαίνουν στο νησί για εποχική εργασία μέσω συγκεκριμένου γραφείου. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε και τον διεθνή αντίκτυπο του ντοκιμαντέρ, η Αστυνομία Κύπρου ξεκίνησε αυταπάγγελτη έρευνα για τη διερεύνηση των καταγγελιών.

Επιπλέον στο ντοκιμαντέρ, δημοσιογράφος του βρετανικού καναλιού ταξίδεψε μυστικά στην Κύπρο και, χρησιμοποιώντας κρυφές κάμερες, κατέγραψε όσα διαδραματίζονται στην Αγία Νάπα. Μεταξύ άλλων, καταγράφονται μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων φέρονται να πρότειναν εργασία με αντάλλαγμα σεξουαλικές χάρες, ενώ γίνεται λόγος για εξαιρετικά χαμηλές αμοιβές, παράνομη απασχόληση χωρίς ενημέρωση των εργαζομένων και περιστατικά απειλών και εκφοβισμού.

Δείτε το βίντεο: