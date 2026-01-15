Αγία Νάπα: Καταγγελίες για εκμετάλλευση και σεξουαλική παρενόχληση Βρετανίδων σε ντοκιμαντέρ του Channel 4

Καταγγελίες για απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και διαμονής, καθώς και για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος νεαρών Βρετανίδων που μεταβαίνουν στην Αγία Νάπα για εργασία μέσω συγκεκριμένου γραφείου, καταγράφονται σε ντοκιμαντέρ του Channel 4.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζανέτου ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη τέτοιων μεμονωμένων περιστατικών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της περιοχής. Όπως σημείωσε, η Αγία Νάπα αποτελεί διεθνή τουριστικό προορισμό που φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Τόνισε ότι θα υπάρξει επικοινωνία τόσο με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όσο και με τον Αρχηγό Αστυνομίας, με στόχο να εντοπιστούν οι επιχειρήσεις που ενδεχομένως παρανομούν και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει στον εντοπισμό ακατάλληλων υποστατικών όπου διαμένει εποχικό προσωπικό, ώστε να γίνουν οι σχετικές καταγγελίες και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, δημοσιογράφος του Channel 4 ταξίδεψε μυστικά στην Κύπρο και, χρησιμοποιώντας κρυφές κάμερες, κατέγραψε όσα διαδραματίζονται στην Αγία Νάπα. Στο ντοκιμαντέρ αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων πρότειναν και στην ίδια εργασία με αντάλλαγμα σεξουαλικές χάρες.

Επιπλέον, καταγράφεται πως σε αρκετές περιπτώσεις νεαρές γυναίκες από τη Βρετανία αμείβονται με εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς, χωρίς να γνωρίζουν ότι εργάζονται παράνομα, ενώ φέρονται να δέχονται και απειλές. Η δημοσιογράφος σημειώνει τέλος ότι παρόμοια φαινόμενα καταγράφονται και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.