SAFE: Εγκρίθηκε το €1,18 δισ. για την Κύπρο

Το Κολέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στο λιμάνι της Λεμεσού, στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία από τις πιο ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις των πρώτων εβδομάδων του εξαμήνου. Η επίσκεψη επιβεβαίωσε τον στενό συντονισμό Λευκωσίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έθεσε το πολιτικό και επιχειρησιακό πλαίσιο συνεργασίας για τους επόμενους έξι μήνες, σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων για την ΕΕ.

Έντιμος διαμεσολαβητής

Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η επίσκεψη της προέδρου της Επιτροπής και του Κολεγίου Επιτρόπων είχε «ιδιαίτερη, ουσιαστική σημασία», επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική συνεργασία που αναπτύχθηκε. Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η προεδρία διεξάγεται σε περίοδο σύνθετων προκλήσεων και αυξημένων προσδοκιών από τους Ευρωπαίους πολίτες, σημειώνοντας ότι η Κύπρος θα λειτουργήσει ως έντιμος διαμεσολαβητής και αξιόπιστος εταίρος, με σαφή προσανατολισμό στην παραγωγή απτών αποτελεσμάτων. Ανέφερε ότι, κατά τις συναντήσεις, διαπιστώθηκαν ουσιαστικές συγκλίσεις μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυπριακής προεδρίας και του Προγράμματος Εργασιών της Επιτροπής για το 2026.

Μια Ένωση ανοικτή

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την επίσκεψη του Κολεγίου «εξαιρετικά παραγωγική» και σημείωσε ότι η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής και ιστορικής της θέσης στο σταυροδρόμι ηπείρων και πολιτισμών, διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα διαλόγου, διαπραγμάτευσης και διπλωματίας, στοιχεία που θεωρεί κρίσιμα για την άσκηση της προεδρίας. Αναφερόμενη στο σύνθημα της κυπριακής προεδρίας, «Μια αυτόνομη Ένωση ανοικτή στον κόσμο», η κ. Φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι αυτό μεταφράζεται σε τρεις βασικούς άξονες πολιτικής: ασφάλεια και άμυνα, ανταγωνιστικότητα και απανθρακοποίηση, καθώς και δημοκρατία και διεθνείς συνεργασίες.

Ευρωπαϊκή ασφάλεια

Στο πεδίο της άμυνας η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι το 2025 καταγράφηκε η μεγαλύτερη πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών, με την υιοθέτηση της Λευκής Βίβλου και του Οδικού Χάρτη Ετοιμότητας 2030. Υπενθύμισε ότι τα κράτη μέλη έχουν πλέον τη δυνατότητα κινητοποίησης έως και 800 δισ. ευρώ για την άμυνα, συμπεριλαμβανομένων 150 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος SAFE για κοινές προμήθειες. Σημείωσε ότι το Κολέγιο έχει εγκρίνει ήδη τα πρώτα οκτώ εθνικά σχέδια, μεταξύ των οποίων και αυτού της Κύπρου, μέσω του οποίου η ΚΔ θα λάβει €1,18 δισ. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης ισχυρής και σταθερής ευρωπαϊκής στήριξης, τόσο στο πεδίο όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημειώνοντας ότι η κυπριακή προεδρία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην έγκριση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ και στην προώθηση της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας ως παράγοντα ασφάλειας και ανάπτυξης.

Στο μεταναστευτικό, τονίστηκε ότι οι επόμενοι έξι μήνες είναι κρίσιμοι για την πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με την εμπειρία της Κύπρου να χαρακτηρίζεται σημαντικό πλεονέκτημα.

Διεθνές ενδιαφέρον

Η συνεδρίαση του Κολεγίου Επιτρόπων στην Κύπρο συγκέντρωσε έντονο διεθνές ενδιαφέρον, γεγονός που αποτυπώθηκε από τη συμμετοχή περισσότερων από 70 δημοσιογράφων από την Ευρώπη αλλά και την ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων Μέσων όπως οι The New York Times και The Guardian. Η παρουσία τους ανέδειξε τη βαρύτητα της κυπριακής προεδρίας και τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Κύπρος στο ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό περιβάλλον του πρώτου εξαμήνου του 2026.