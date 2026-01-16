Κλεμμένη από τις ελεύθερες περιοχές η μοτοσικλέτα της ένοπλης επίθεσης στην κατεχόμενη Λευκωσία

Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στην ένοπλη επίθεση εναντίον επιχείρησης πώλησης αυτοκινήτων στην κατεχόμενη Λευκωσία στις 6 Ιανουαρίου είχε κλαπεί από την ε/κ πλευρά και την έκρυβαν μεταξύ Σίντας και Κοντέας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις η οποία επικαλείται «αστυνομικές» πηγές.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, υπό κράτηση για την εν λόγω υπόθεση τελούν τρία πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο 17χρονος από την Τουρκία εκτελεστής, ο οποίος και χρησιμοποίησε την μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με την Χαμπέρ Κίπρις ένας εκ των δύο άλλων υπόπτων ήρθε στα κατεχόμενα μέσω Κερύνειας, πήρε την κρυμμένη μοτοσικλέτα και την παρέδωσε στον δράστη της ένοπλης επίθεσης.

Η «αστυνομική» έρευνα για το περιστατικό, αναφέρεται, συνεχίζεται.

