Δωδεκάχρονος μαθητής γρονθοκόπησε καθηγήτρια - Καταγγελία στην Αστυνομία

Σοβαρή καταγγελία έχει ενώπιον της η Αστυνομία, για επίθεση από ανήλικο μαθητή που φαίνεται να δέχθηκε καθηγήτρια γυμνασίου στη Λάρνακα, με το περιστατικό να έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε στις 14 Ιανουαρίου εντός του σχολικού χώρου. Η εκπαιδευτικός φέρεται να έκανε παρατηρήσεις σε μαθητή ηλικίας 12,5 ετών, όταν εκείνος αντέδρασε βίαια και τη γρονθοκόπησε στην κοιλιακή χώρα.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε και εξετάζεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Παιδείας καθώς και με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, δεδομένης της ηλικίας του μαθητή και της σοβαρότητας του συμβάντος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι διερευνώνται όλες οι πτυχές της υπόθεσης, τόσο σε επίπεδο σχολικής πειθαρχίας όσο και σε επίπεδο προστασίας ανηλίκου, ενώ αξιολογείται και η ανάγκη λήψης περαιτέρω υποστηρικτικών μέτρων για όλους τους εμπλεκόμενους.

Πάντως, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τον προβληματισμό γύρω από την αυξανόμενη βία στα σχολεία και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.