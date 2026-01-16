Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Δωδεκάχρονος μαθητής γρονθοκόπησε καθηγήτρια - Καταγγελία στην Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το περιστατικό καταγγέλθηκε και εξετάζεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Παιδείας καθώς και με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Σοβαρή καταγγελία έχει ενώπιον της η Αστυνομία, για επίθεση από ανήλικο μαθητή που φαίνεται να δέχθηκε καθηγήτρια γυμνασίου στη Λάρνακα, με το περιστατικό να έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε στις 14 Ιανουαρίου εντός του σχολικού χώρου. Η εκπαιδευτικός φέρεται να έκανε παρατηρήσεις σε μαθητή ηλικίας 12,5 ετών, όταν εκείνος αντέδρασε βίαια και τη γρονθοκόπησε στην κοιλιακή χώρα.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε και εξετάζεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Παιδείας καθώς και με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, δεδομένης της ηλικίας του μαθητή και της σοβαρότητας του συμβάντος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι διερευνώνται όλες οι πτυχές της υπόθεσης, τόσο σε επίπεδο σχολικής πειθαρχίας όσο και σε επίπεδο προστασίας ανηλίκου, ενώ αξιολογείται και η ανάγκη λήψης περαιτέρω υποστηρικτικών μέτρων για όλους τους εμπλεκόμενους.

Πάντως, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τον προβληματισμό γύρω από την αυξανόμενη βία στα σχολεία και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα