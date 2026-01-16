Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Το ζήτημα στην Αυλώνα επιλύθηκε ειρηνικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Χθες ο Κοινοτάρχης Μενέλαος Σάββα κατήγγειλε παραβίαση της νεκρής ζώνης κοντά στο χωριό, από Τούρκους γεωργούς.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ ενημερώθηκε την Πέμπτη για μη εξουσιοδοτημένες γεωργικές δραστηριότητες εντός της νεκρής ζώνης στην περιοχή της Αυλώνας και οι ειρηνευτικές δυνάμεις στάλθηκαν αμέσως στην περιοχή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης Αλίμ Σιντίκ.

Ανέφερε ότι τα ΗΕ «συνεργάστηκαν και με τις δύο πλευρές για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και διασφάλισαν τη διατήρηση της ηρεμίας».

«Το ζήτημα επιλύθηκε ειρηνικά. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την περιοχή», ανέφερε ο κ. Σιντίκ.

Χθες ο Κοινοτάρχης Μενέλαος Σάββα σε δήλωση στο ΚΥΠΕ κατήγγειλε παραβίαση της νεκρής ζώνης κοντά στο χωριό, από Τούρκους γεωργούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία οι αγρότες δεν καλλιεργούν πλέον μόνο λαχανικά που είναι εποχικά, αλλά εσπεριδοειδή που είναι μόνιμη καλλιέργεια και εξήγησε ότι η συμφωνία με τα ΗΕ είναι ότι στην νεκρή ζώνη καλλιεργούν μόνο οι νόμιμοι ιδιοκτήτες που έχουν τις σχετικές άδειες.

Για το θέμα ενημέρωσε, είπε, το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΟΥΝΦΙΚΥΠΝΕΚΡΗ ΖΩΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα