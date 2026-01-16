Συνάντηση Γιλμάζ με Έρχιουρμαν: Εμμένει στην «κυριαρχική ισότητα» η Άγκυρα - Πολιτική ισότητα στηρίζει η τ/κ πλευρά

Με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο Τζεβντέτ Γιλμάζ να εμμένει στη γραμμή περί «κυριαρχικής ισότητας» και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν να δηλώνει ότι η παρουσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν συνεπάγεται απεμπόληση της πολιτικής ισότητας, ολοκληρώθηκε η συνάντηση των δύο ανδρών στα κατεχόμενα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο «προεδρικό μέγαρο» στην κατεχόμενη Λευκωσία και διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Αρχικά συναντήθηκαν οι αντιπροσωπείες και ακολούθησε κατ' ιδίαν συνάντηση, μετά το πέρας της οποίας οι δύο άνδρες προέβησαν σε δηλώσεις.

Έρχιουρμαν: «Δεν θα ανεχθούμε παραβίαση των δικαιωμάτων επί του πεδίου»

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν, χαρακτηρίζοντας τη σχέση Τουρκίας και ψευδοκράτους ως μοναδική που δεν μπορεί να συγκριθεί με σχέσεις άλλων κρατών, αναφέρθηκε στη σημασία της διαβούλευσης.

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ότι διαχωρίζει το «τραπέζι των συζητήσεων» από το «τραπέζι των διαπραγματεύσεων», λαμβάνοντας υπόψη το παρελθόν. Υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι, ως ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους, έχουν ίσα κυριαρχικά δικαιώματα και διεμήνυσε ότι «δεν θα επιδειχθεί ανοχή στην παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων επί του πεδίου». Εξέφρασε δε τη δυσαρέσκειά του για προσεγγίσεις που σχετίζονται με την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, τις οποίες χαρακτήρισε "απαράδεκτες".

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης είπε πως η τ/κ πλευρά ιστορικά δεν απέφυγε ποτέ το τραπέζι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «το να είσαι στο τραπέζι δεν σημαίνει παραίτηση από δικαιώματα, συμφέροντα και την πολιτική ισότητα». Πρόσθεσε ότι υπάρχει «κόσμος» και εκτός του τραπεζιού των συνομιλιών, αναφερόμενος στη συμβολή της Τουρκίας στις διεθνείς επαφές των Τουρκοκυπρίων.

Γιλμάζ: «Δύο κράτη, δύο λαοί»

Από την πλευρά του, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ χαρακτήρισε «πολύ ειδικές» τις σχέσεις Τουρκίας – τουρκοκυπριακής κοινότητας, ανακοινώνοντας τη συνέχιση προγραμμάτων οικονομικής συνεργασίας και έργων ανάπτυξης στα κατεχόμενα, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα.

Ισχυρίστηκε ότι το δικαίωμα κυριαρχίας των Τουρκοκυπρίων είναι αδιαπραγμάτευτο, δηλώνοντας : «Όσοι δεν μπορούν να χωνέψουν την αντίληψη της ίσης κυριαρχίας, δεν πρέπει να μιλούν για λύση».

Υποστήριξε ότι στο νησί υπάρχουν «δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί» και πως οποιαδήποτε ρητορική αγνοεί αυτή την «πραγματικότητα» είναι άκυρη. Ανέφερε επίσης ότι η ύπαρξη δύο κρατών δεν αποκλείει τη συνεργασία, κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά για έλλειψη βούλησης.

Τέλος, ο Τζεβντέτ Γιλμάζ απέρριψε τις θέσεις της ε/κ πλευράς σχετικά με την παρουσία του τουρκικού στρατού κατοχής, ισχυριζόμενος ότι η παρουσία του στρατού «φέρνει σταθερότητα και ασφάλεια στο νησί», κάτι που, όπως είπε, ωφελεί και τις δύο πλευρές. Εξέφρασε, τέλος, την ικανοποίηση της Άγκυρας για τις προσπάθειες αναβάθμισης του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών και τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ